Alla fine sono arrivate anche su Windows 11. Tra le novità apportate con l’aggiornamento facoltativo di marzo, Microsoft ha introdotto le pubblicità nel menu Start, qualcosa che sta naturalmente facendo emergere diversi malumori fra gli utenti. Attualmente, ad essere visualizzato è soltanto un avviso promozionale, presente nel menu di spegnimento, che invita a effettuare il backup dei propri file personali attraverso OneDrive, ma è chiaro che in futuro potremo vedere altri annunci in altre parti del sistema operativo.

Questi sono per ora visibili soltanto alcuni utenti, dato che essendo in fase di test, l’azienda sta raccogliendo tutti i feedback necessari prima di rilasciarli a un pubblico più vasto. Ma a suscitare ulteriori polemiche è anche come Microsoft fa riferimento alle pubblicità, dato che le “notifiche per gli account Microsoft su Start”, come le ha definite l’azienda, sembrano abbastanza invadenti stando ai primi feedback. Per questo motivo, la società rilascerà presto anche un’opzione per disattivarne la visualizzazione, che si troverà nella sezione “Personalizzazione” delle Impostazioni. Da li sarà possibile disabilitare gli annunci nel menu Start di Windows 11 agendo sul toggle accanto all’impostazione “Show account related notifications occasionally in Start” (Mostra occasionalmente notifiche relative all’account su Start).

Fonte: Windows Latest

L’opzione non è tuttavia ancora visibile nelle build anteprima e può essere abilitata apportando alcune modifiche al sistema operativo. Il rilascio dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, probabilmente in concomitanza degli aggiornamenti facoltativi per aprile o maggio 2023. Tra le altre novità, il nuovo pacchetto introduce anche una nuova pagina nelle impostazioni esclusivamente dedicata ai dispositivi USB4, in modo da avere un quadro completo sulle periferiche collegate al PC, incluse le relative informazioni.

Nel frattempo, Windows 11 continua a faticare nel trovare una maggior diffusione tra l’utenza. Un nuovo report evidenzia come il sistema operativo non decolla ancora, essendo installato soltanto in 1 computer su 5: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.