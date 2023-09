L’ultimo aggiornamento di Windows 11 (23H2) ha introdotto una serie di nuove opzioni, e configurazioni, pensate specificamente per gli sviluppatori, aprendo nuove prospettive per la personalizzazione, e l’ottimizzazione, dell’ambiente di sviluppo.

Tra le novità più attese spicca la configurazione di Dev Home, che consente agli sviluppatori di adattare il loro ambiente di sviluppo alle proprie esigenze. Inoltre, questo aggiornamento include l’atteso assistente IA di Windows, Copilot, il quale offre raccomandazioni e supporto per compiti quotidiani, aumentando l’efficienza degli utenti finali.

Ora è più semplice monitorare le prestazioni hardware grazie all’introduzione di widget personalizzabili. Questi widget possono essere aggiunti al cruscotto, insieme a vari widget di GitHub, fornendo agli sviluppatori un ambiente completo per monitorare i propri progetti.

Inoltre, gli sviluppatori hanno la possibilità di creare estensioni personalizzate per Dev Home, tra cui DevIDs, che consentono l’accesso e l’uscita da servizi specifici, e la possibilità di collegare repository a identificativi di sviluppatori individuali. Con i futuri aggiornamenti, è previsto un ulteriore potenziamento delle funzionalità e della personalizzazione delle estensioni per Dev Home.

Windows 11

In secondo luogo, sono state introdotte nuove opzioni di archiviazione tramite Dev Drive, una caratteristica che consente la creazione di unità ottimizzate per le esigenze degli sviluppatori utilizzando il File System Resilient (ReFS). Questo sistema di file sfrutta la parità accelerata da specchio per migliorare le prestazioni e l’efficienza di archiviazione, offrendo anche un acceleramento delle operazioni VM, tra cui la clonazione di blocchi e lo sparse VDL.

Rispetto all’archiviazione NTFS, ReFS condivide la stessa lunghezza massima per i nomi di file e percorsi ma si distingue per le dimensioni massime di file e volumi: 35 petabyte rispetto ai 256 terabyte di NTFS. Nonostante alcune funzionalità critiche, come la compressione e la crittografia del file system, non siano ancora disponibili su ReFS, è possibile che vengano aggiunte in futuro.

In terzo luogo, Microsoft ha posto una maggiore enfasi sulla sicurezza dei file di progetto con l’aggiunta di due nuovi livelli di prestazioni a Microsoft Defender Antivirus. La modalità “Prestazioni” può essere applicata alle unità Dev per garantire una protezione in tempo reale senza compromettere le prestazioni e la velocità.

L’aggiornamento è disponibile anche per Windows 11 22H2 attraverso un piccolo aggiornamento del pacchetto, con l’ulteriore vantaggio di estendere il supporto per le edizioni Home, Pro, Enterprise ed Education, rispettivamente di 24 e 36 mesi.

Questi aggiornamenti rappresentano un’attesa, e gradita, novità per molti sviluppatori e promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza di sviluppo su Windows.