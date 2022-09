Il mercato dei tablet è correntemente dominio di Apple, che con i suoi iPad ha fatto successo grazie alla potenza, alla comodità e alla semplicità dell’interfaccia, oltre che ai suoi servizi e alle funzionalità pensate per velocizzare le proprie attività dai dispositivi. Al contrario, Microsoft non ha mai avuto grande successo in questo ambito, ma l’azienda non sta di sicuro con le mani in mano: la casa di Redmond è da tempo al lavoro su diversi miglioramenti di Windows 11 pensati proprio per i tablet e, tra questi, troviamo anche una nuova barra delle applicazioni ottimizzata e più adatta a questo genere di dispositivi. Una revisione che eliminerebbe alcune funzionalità superflue, per dare priorità a maggior intuitività e immediatezza.

Un’anteprima di queste novità è già stata rilasciata nella build 25193, che contiene diverse nuove opzioni come l’integrazione degli abbonamenti Xbox nelle impostazioni, oltre alcuni correttivi per Esplora file. La parte più interessante è però una funzionalità nascosta, che una volta attivata renderà più facile l’utilizzo di Windows 11 da tablet e i dispositivi touch in generale. Come è possibile vedere dallo screenshot in basso, la nuova opzione “Ottimizza la barra delle applicazioni per le interazioni touch quando questo dispositivo viene utilizzato come tablet”, provvederà in automatico a rilevare lo stato del dispositivo, ottimizzando la barra delle applicazioni quando si passa alla modalità tablet.

Fonte: Windows Latest

La funzionalità era in realtà stata già introdotta all’inizio di quest’anno, l’azienda ha tuttavia deciso di ritirarla dalle versioni anteprima per via di alcuni problemi con la barra delle applicazioni. Microsoft dovrebbe ripristinarla nella build 25193 con alcuni cambiamenti, tra cui l’inserimento di due modalità: compressa ed espansa. La prima è chiaramente pensata per i tablet di piccole dimensioni e da un maggior spazio alle app desktop installate sul sistema operativo, impedendo al tempo stesso tocchi accidentali. La seconda la ottimizza per il tocco, aumentandone l’ampiezza delle icone per facilitarne la selezione attraverso il touch screen. Sarà possibile passare da uno stato all’altro, scorrendo con il dito verso l’alto o il basso nella parte inferiore della schermata.

Secondo alcune prove eseguite da Windows Latest, la funzionalità si attiverebbe soltanto sui dispositivi 2-in-1, oltre che ovviamente i tablet, mentre non è chiaramente disponibile su desktop essendo pensata per il touchscreen. In ogni caso, per il momento questi cambiamenti sono ancora nascosti e dovrebbero tornare visibili solo una volta risolti i problemi con le funzionalità della barra delle applicazioni.