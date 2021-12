Windows 11 rallenta alcuni SSD NVMe

Windows 11, ultima versione del popolare sistema operativo di casa Microsoft, continua a essere migliorato periodicamente, ma, ovviamente, trovare nuovi bug è ormai all’ordine del giorno, soprattutto in questa sua prima fase iniziale post lancio. Recentemente, molti utenti si sono lamentati di performance dei loro SSD NVMe sotto alla aspettative.

Photo Credit: Reddit

Numerose testimonianze a riguardo sono presenti in vari thread su Reddit e sui forum di supporto Microsoft, sostenute da schermate che mostrano le differenze riscontate tra Windows 10 e Windows 11 con software di test molto popolari come CrystalDiskMark e AS-SSD. Il problema, in particolare, sembra interessare le prestazioni in scrittura casuali, mentre gli altri valori non variano in modo sensibile. I motivi non sono ancora chiari, ma alcuni pensano che la causa sia la Virtualization-based Security (VBS).

Tuttavia, un recente aggiornamento di Windows 11, che porta il software alla build 22000.348, sembra aver migliorato le velocità, anche se le performance non sono state riportate ai livelli di Windows 10. Un ingegnere che lavora presso Microsoft ha riconosciuto il bug tre mesi fa quando Windows 11 era ancora in preview, ma attualmente non è ancora stata distribuita una patch risolutiva.

Photo Credit: Reddit

Windows 11, nonostante le promesse di Microsoft, non è riuscito a migliorare l’esperienza d’uso a tutto tondo. Già un paio di mesi fa, gli utenti dotati di CPU AMD avevano notato un decadimento prestazionale dovuto a un aumento notevole della latenza della cache L3, nonché a un problema inerente al componente CPPC (Collaborative Power and Performance Control). Fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità grazie a un aggiornamento.

Recentemente, vi abbiamo anche riportato che, stando ad alcuni sondaggi, l’adozione di Windows 11 è stata piuttosto bassa. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.