Microsoft sta attualmente testando delle modifiche riguardanti il funzionamento del tasto “Stamp” (Print Screen nella versione inglese) in Windows 11. Introdotto con Windows 95, il tasto “Stamp” da sempre ha permesso agli utilizzatori di incollare uno screenshot nella schermata corrente in documenti, software di editing di immagini o chat di messaggistica per condividerlo o modificarlo velocemente. Presto, invece, la sua pressione aprirà lo “Strumento di Cattura“.

Secondo quanto riportato da Windows Latest, l’azienda di Redmond ha implementato questa modifica a partire dalle build 22621.1546 e 22624.1546 (KB5025310) di Windows 11 Beta. Questo cambiamento potrebbe non essere gradito a tutti, soprattutto a coloro abituati a utilizzare il tasto “Stamp” da molti anni. Tuttavia, gli utenti che desirano mantenere la funzione originaria, possono disattivare la modifica da Impostazioni>Accessibilità>Tastiera. In alternativa, è possibile disabilitarla manualmente creando il valore DWORD PrintScreenKeyForSnippingEnabled in HKCU\Control Panel\Keyboard e impostandolo su 0, come mostrato di seguito:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]

“PrintScreenKeyForSnippingEnabled”=dword:00000000

Photo Credit: Bleeping Computer

La modifica al pulsante “Stamp” in Windows 11 potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per alcuni utenti. Tuttavia, grazie alle opzioni di personalizzazione disponibili, è possibile scegliere se abbracciare o meno questa nuova funzione. Le build di anteprima di Windows 11 offrono una visione delle potenziali modifiche che potrebbero essere apportate al sistema operativo, ma è importante ricordare che queste funzioni potrebbero non essere incluse nelle versioni finali o potrebbero essere modificate ulteriormente.

