La conferenza Microsoft Build di quest’anno ha portato una ventata di novità, molte delle quali ovviamente legate all’IA, elemento sempre più fondamentale anche all’interno del sistema operativo di Microsoft.

Copilot, l’assistente IA di Windows, è stato al centro di tantissime delle novità annunciate, ma non è stato l’unico protagonista. Microsoft ha infatti annunciato che finalmente, dopo anni di attesa, Windows 11 supporterà nativamente i file RAR. Non ci sarà quindi più bisogno di un gestore archivi di terze parti e sì, finalmente potete disinstallare quella versione di WinRAR che usate in prova gratuita da chissà quanto tempo.

I RAR non saranno l’unica tipologia di archivio supportata: le novità introducono anche il supporto a TAR, GZ, 7-Zip e altri formati, inoltre Microsoft ha promesso un miglioramento delle funzionalità di compressione. Il supporto ai nuovi archivi è garantito dal progetto open-source libarchive e, sebbene non abbiamo ancora una data precisa di rilascio, sappiamo che le nuove funzionalità debutteranno a giugno per gli utenti Windows Insider.

Tra le altre novità legate a Windows 11, abbiamo una nuova dashboard per sviluppatori, la possibilità di trascinare una scheda del terminale per trasformarla in una nuova finestra (esattamente come si fa con il browser), la gestione dei LED RGB direttamente dal menu Impostazioni, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel Microsoft Store, l’arrivo dei plugin per Bing Chat in Windows e la presenza dall’assistente IA Copilot direttamente nella taskbar. Quest’ultima novità è sicuramente tra le più interessanti, dal momento che Copilot si appoggia a ChatGPT; avere il chatbot a portata di click, direttamente sul proprio desktop, sarà sicuramente apprezzato da un gran numero di utenti.