Windows 11, un nuovo bug impedisce l’apertura di certe applicazioni

È apparso un nuovo bug in Windows 11 che impedisce l’apertura corretta delle applicazioni integrate di Microsoft come lo strumento di cattura, la tastiera touch e l’Input Method Editor. Come riportato dalla stessa compagnia di Redmond, i problemi sono causati da un certificato digitale obsoleto scaduto lo scorso 31 ottobre.

Tutti i seguenti programmi sono interessati da questo bug:

Strumento di cattura

Pagina dell’account e pagina delle impostazioni (solo modalità S)

Tastiera touch, digitazione vocale e pannello Emoji

Interfaccia utente di Input Method Editor (interfaccia utente IME)

Microsoft ha già messo in atto alcune soluzioni alternative che, si spera, mitigheranno i problemi fino a quando non arriverà una vera soluzione. Per i problemi relativi allo Strumento di cattura, l’azienda consiglia di utilizzare il tasto “Stamp” come sostituzione temporanea. Per quelli relativi alla tastiera touch, alla digitazione vocale, al pannello emoji e all’Input Method Edition, si consiglia di installare Windows Update KB5006746.

Tuttavia, questo aggiornamento è già disponibile da 2 settimane; quindi, se siete passati a Windows 11 è molto probabile che abbiate già installato questo update, specialmente se state utilizzando un processore Ryzen, dato che risolve un problema con la cache L3 di queste CPU. Per i problemi relativi alla modalità S, al momento non ci sono soluzioni alternative. Prevediamo che il prossimo aggiornamento cumulativo di Windows 11 risolverà tutti questi bug in modo permanente, poiché si tratta solo di sostituire il certificato digitale scaduto. Non sappiamo esattamente quando arriverà il prossimo update, ma sicuramente dovremo attendere almeno fino alla prossima settimana.

Nella giornata di oggi, vi abbiamo anche riportato che è ora disponibile per tutti l’update 21H1 per Windows 10, conosciuto anche con il nome di May 2021 Update. L’aggiornamento può essere installato da tutti gli utenti che hanno un PC compatibile e non possono (o non vogliono) passare al nuovo Windows 11. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.