Microsoft continua a distribuire l’aggiornamento 22H2 di Windows 11 in forma scaglionata. Come capita spesso con gli update, non sono mancati i problemi, come quello risolto da poco e relativo al lag e allo stuttering con schede Nvidia.

Nel frattempo, è emerso un nuovo problema correlato ai driver audio Intel SST, che causa il famigerato Blue Screen of Death (BSOD), ovvero la schermata di errore blu ormai più che nota ai veterani di Windows.

Il bug colpisce sia Windows 11 e Windows 10, e in attesa di risolvere il problema di compatibilità, Microsoft ha deciso di bloccare la distribuzione dell’update 22H2 su tutte le macchine interessate.

Qui potete verificare se il sistema usa il driver incriminato

L’azienda ha già segnalato la situazione nella documentazione di supporto del 22 settembre, dove viene indicata anche la causa esatta del problema, ovvero il driver IntcAudioBus.sys che crea il problema nelle versioni precedenti a 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152.

Se volete verificare che il vostro computer non sia interessato dal problema, potete aprire Gestione dispositivi (basta digitarlo sulla barra di ricerca), e cercare hardware che riporti questa dicitura: Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) Audio Controller.

Sembra che il problema colpisca solo i clienti Enterprise, in ogni caso, per sbloccare la distribuzione dell’update 22H2, è sufficiente aggiornare il driver a una versione successiva a 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152.

Microsoft è già al lavoro a un grande aggiornamento cumulativo, mirato a risolvere vari problemi noti sui propri sistemi operativi Windows 10 e 11.

Attualmente, è in fase di test Windows 11 Build 22621.607, che dovrebbe passare dal canale di anteprima alla distribuzione generale entro pochi giorni o qualche settimana al massimo.