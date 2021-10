Windows 11 vi permetterà di regolare il volume dalla taskbar

Ultima iterazione del popolare sistema operativo della casa di Redmond, Windows 11 è già stato installato da tantissime persone in tutto il mondo, ma, trattandosi di un prodotto lanciato da pochissimo sul mercato, presenta ancora alcuni problemi, tra cui il noto bug relativo alla latenza esagerata sulle CPU AMD, e, nel corso del tempo, si auspica che molte funzionalità vengano ottimizzate per migliorare le prestazioni, correggere bug e rispondere al crescente feedback degli utenti.

Ad esempio, presto Windows 11 offrirà agli utenti nuovi modi per regolare il volume dell’audio direttamente dalla barra delle applicazioni. Come riportato dai colleghi di WindowsLatest, infatti, in Windows 11 Build 22478, distribuito nel canale Dev e scaricabile dagli iscritti al programma Insider, cliccando con il tasto sinistro del mouse, o alternativamente usando il touchpad, sull’icona dell’altoparlante in basso a destra, vicino a data e ora, sarà possibile cambiare al volo il livello del volume, come testimoniato dall’animazione sottostante.

E non è tutto! In futuro sarà ottimizzato il popup che viene attivato durante la riproduzione di contenuti multimediali (sia audio che video) e che al momento è piuttosto basilare. Infatti, saranno implementati diversi comandi che permetteranno di mettere in pausa o riavviare, nonché saltare al brano (o filmato) precedente e successivo. Durante un recente Windows Insider webcast, inoltre, Microsoft ha confermato di essere al lavoro su un nuovo design per i controlli del volume che includeranno elementi di design WinUI, inclusi i bordi arrotondati.

Credit: Windows Latest

Insomma, sembra che l’azienda di Redmond si stia impegnando davvero duramente per offrire ai propri utenti l’esperienza d’uso migliore di sempre su un sistema operativo Windows. Il futuro sembra piuttosto roseo, ma solo il tempo potrà dirci se Microsoft avrà fatto le scelte giuste per raggiungere il suo obiettivo.