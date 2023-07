Pare che Microsoft si stia preparando a pubblicare Windows 12 nell’autunno del 2024, o almeno questo è quanto suggeriscono alcune voci di corridoio. Ci sarà moltissima IA nel prossimo sistema operativo Microsoft, ma si mormora anche di una barra delle applicazioni fluttuante.

Microsoft non ha confermato che Windows 12 sia in lavorazione, ma ormai di voci ufficiose se ne sono accumulate parecchie, troppe per fare finta di niente. Una delle più recenti è uno screenshot dalla conferenza Build 2023, dove si vede il riferimento alla “prossima generazione di Windows”. Potrebbe essere Windows 12, ma magari si tratta di Windows 11 in versione streaming con abbonamento.

Microsoft ha anche fatto riferimento a un “Next Valley Prototype Design”, che si dice essere un nome in codice per la prossima generazione di Windows. Le immagini che stanno circolando mostrano anche una taskbar fluttuante. Si ritiene che faccia parte di test interni che stanno esplorando nuovi cambiamenti di design per il prossimo Windows.

Secondo le speculazioni, Microsoft intende lanciare Windows 12 nel terzo trimestre del 2024, seguito da un rollout più ampio nel 2025.

Altre fonti su Windows 12 suggeriscono che sarà separato in “stati” che vivono su partizioni diverse dell’unità di archiviazione. Secondo quanto riferito, questo renderà la gestione e l’aggiornamento di Windows 12 più semplice per Microsoft e meno complicato per gli utenti. Inoltre, renderà il sistema operativo più sicuro e offrirà aggiornamenti più rapidi.