Windows 8 è stato il primo sistema operativo della casa di Redmond a non avere un suono d’avvio. Questo perché, a detta di Jensen Harris, che in passato ha ricoperto il ruolo di Director of Program Management per la divisione Windows User Experience, gli utenti stavano cambiando il modo con cui utilizzavano i PC. Harris ha affermato ciò in un video pubblicato nel suo canale YouTube personale, dove alla fine ha anche svelato l’esistenza di un suono d’avvio in origine pensato per il sistema operativo!

Il suono d’avvio, fatto sentire inizialmente, non è tuttavia il solo argomento trattato da Harris. Con il coinvolgimento del collega Matthew Bennett, l’ex dipendente Microsoft ha infatti spiegato nel dettaglio il processo di realizzazione dell’intero comparto sonoro di Windows 8, qualcosa che ha richiesto un lavoro di campionamento e sviluppo per quasi un anno. Più avanti nel video, Harris svela a sorpresa che il “misterioso” suono d’avvio è in realtà stato sempre presente su Windows 8. La riproduzione, come ormai accade anche nelle ultime versioni del sistema, è infatti disabilitata per impostazione predefinita, ma nonostante ciò, è possibile trovare il file dell’audio denominato “Windows Logon” nella cartella Media, posizionata su C:/Windows.

Fonte: Jensen Harris

Le rivelazioni non si fermano tuttavia qui. Durante la sua chiacchierata Harris parla anche di un progetto allora segreto, che riportava i nomi in codice “WDS” e “Georgetown”, allo scopo di non attirare troppo l’attenzione da parte degli addetti ai lavori. Quei progetti facevano riferimento allo sviluppo dei primi Surface, a cui il team lavorava in una stanza nascosta nel campus Microsoft, come raccontato dall’ex dipendente.

Durante lo sviluppo, venne chiesto a Bennett di realizzare un suono d’avvio anche per i Surface, il sound designer produsse così una versione ridotta a tre note della tonalità pensata per Windows 8, che invece ne ha quattro. Nonostante Harris riferì al collega che era stata scelta la versione con quattro note, decise di mettere segretamente da parte la versione ridotta con l’intenzione di utilizzarla nei Surface. Il file audio è quindi rimasto segreto finché l’ex dipendente non ha deciso di renderlo pubblico nel suo sito, dando anche la possibilità di scaricare entrambe le versioni.