Se siete appassionati di retrocomputing o semplicemente curiosi di sapere come funzionavano le vecchie versioni di Windows, potreste essere interessati a un nuovo progetto chiamato Windows Update Restored.

Questo progetto mira a fornire servizi di aggiornamento online per le versioni abbandonate di Windows, come Windows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000 e XP.

Windows Update Restored è un progetto creato dalla community. È stato lanciato di recente e che fornisce l’accesso alle pagine di Windows Update, da tempo perdute, che funzionano con le versioni classiche di Windows per consentire l’aggiornamento dei sistemi operativi abbandonati da Microsoft. Il progetto non è affiliato all’azienda di Redmond ed è destinato esclusivamente a scopo informativo e di preservazione.

Il team del progetto ha clonato il sito web di Windows Update v3.1 (1997), che copre Windows 95, NT 4.0 e Windows 98 (e SE). Il team spera di fornire il servizio anche ad altre versioni classiche di Windows, tra cui Windows Server 2003 e Vista.

Per utilizzare Windows Update Restored, è necessario disporre di un’installazione funzionante di una versione classica di Windows su una macchina fisica o virtuale. È inoltre necessario disporre di Internet Explorer 5 o successivo come browser predefinito.

Per accedere agli aggiornamenti, visitate la pagina ufficiale e fate clic sul pulsante Aggiornamenti prodotto nella colonna sinistra del sito. Verrà visualizzato un avviso di sicurezza in cui si dovrà accettare l’autenticità del pacchetto di controllo di Windows Update. Apparirà quindi una pagina piena di caselle di controllo che vi consentirà di selezionare gli aggiornamenti che sono stati individuati come utili per il vostro sistema Windows.

È possibile scegliere tra aggiornamenti critici, aggiornamenti consigliati e aggiornamenti facoltativi. Alcuni aggiornamenti possono richiedere più visite e riavvii per completare il processo di installazione. È inoltre possibile controllare la cronologia degli aggiornamenti e visualizzare i dettagli di ogni aggiornamento.

Perché usare Windows Update Restored?

Windows Update Restored è uno strumento utile per tutti coloro che desiderano provare o sperimentare le versioni classiche di Windows nel loro stato originale. L’aggiornamento di questi vecchi sistemi può migliorarne la sicurezza, la stabilità e la compatibilità con l’hardware e il software.

Windows Update Restored può anche aiutarvi ad apprezzare i progressi fatti da Windows rispetto ai suoi albori. È possibile confrontare le dimensioni, la velocità e le funzioni degli aggiornamenti con quelle delle versioni moderne di Windows, come Windows 10 o 11.

Si tratta di un progetto divertente e nostalgico che fa rivivere un po’ di storia dell’informatica. Vi lasciamo ad un video che ne dimostra il funzionamento.