Windows Defender, bug riempie la memoria con milioni di file inutili

Si stanno moltiplicando in rete le segnalazioni riguardo un nuovo bug di Windows, in particolare nel sistema di protezione dagli attacchi informatici dell’azienda di Redmond pre-installato in ogni versione recente del sistema operativo e chiamato Windows Defender. A rischio il prezioso spazio libero nel vostro HDD o SSD di sistema!

Stando a quanto condiviso dai colleghi di WindowsLatest, un nuovo bug in Windows Defender avrebbe causato la generazione di centinaia, migliaia, se non addirittura milioni di file sul disco di sistema C:\, causando il conseguente esaurimento della spazio disponibile in alcuni dei casi più gravi.

A seguito di un recente aggiornamento avvenuto nell’ultima settimana di aprile, gli utenti hanno notato che l’antivirus ha iniziato a generare una quantità sospetta di file nella cartella C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store, ovvero dove vengono salvati i log della cronologia di Defender.

I file sono innocui ma se accumulati possono facilmente sprecare prezioso spazio nella memoria del PC.

Il bug non sta colpendo solo le installazioni di Windows 10 ma anche quelle di Windows Server come sottolineano alcune segnalazioni su Reddit:

“Finora abbiamo tre server 2016 colpiti. Gli allarmi per lo spazio HDD in esaurimento hanno iniziato a suonare ieri sera. Un server ha 18 MILIONI di file nella cartella Store. Un altro ne ha 13 MILIONI. Ci vogliono ore solo per scoprire tutti i file in modo da poterli eliminare. E a causa della dimensione dell’allocazione, questi file occupano 50-60GB di spazio sul disco. Questo è un grosso errore da parte di Microsoft“.

Potete controllare manualmente la cartella in oggetto per verificare se siete tra gli utenti colpiti dal bug e, se questo fosse il caso, eliminare senza paura i file generati da Windows Defender in quanto non necessari al funzionamento del sistema.

La problematica dovrebbe essere stata risolta nel motore di Windows Defender versione 1.1.18100.6, verificate di aver scaricato i più recenti aggiornamenti da Windows Update per essere sicuri di poter dormire sonni tranquilli.