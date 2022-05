Il sistema operativo Windows è la base per il funzionamento del computer, nonché la prima scelta del pubblico, ma per alcuni utenti potrebbe risultare troppo costoso. Grazie a GoDeal24, però, vi è un modo per ottenere un sistema operativo Windows originale e Microsoft Office al prezzo più basso. Tuttavia, come è possibile ottenere prezzi così bassi? GoDeal24 vende licenze Microsoft Office e Windows online a prezzi scontati perché sono “usate”, ovvero acquistate da società che non le utilizzano più.

GoDeal24 garantisce la sicurezza e la legalità di ogni licenza venduta. Nel caso di una licenza dematerializzata, non ci sono costi di logistica e stoccaggio, aspetto che riduce ulteriormente i costi. Naturalmente, questo è un processo completamente legale, governato dalla legislazione europea. Le licenze vendute sul sito GoDeal24 sono a vita: una volta acquistata la chiave di attivazione, è possibile utilizzarla per tutta la vita del software!

Fare acquisti su GoDeal24 è facile: dopo l’acquisto l’utente riceverà una mail contenente il link per scaricare il programma, la licenza per attivarlo e le istruzioni per installarlo. In caso di dubbi e problemi è possibile contattare il servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 all’indirizzo email service@godeal24.com.

Windows 10 è ancora la prima scelta per la maggior parte degli utenti: ora lo puoi acquistare da 5,56€ per PC, mentre Microsoft Office 2021 Pro Plus è disponibile a 14,44€ per PC! Altri software hanno fino al 70% di sconto!

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze: commerciale, che può essere acquistata anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, sono la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute in maniera completamente legale nell’Unione europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell’utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all’hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web GoDeal24.con vende le cosiddette licenze OEM. Le stesse sono state acquistate da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelle commerciali – da chi assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

GoDeal24.com vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell’1% dei casi.