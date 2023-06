Microsoft è sotto accusa per la presunta installazione forzata dei driver AMD e Nvidia sui PC Windows 10 e 11, con conseguenti problemi imprevisti per alcuni utenti.

In genere, gli utenti di Windows hanno la possibilità di configurare le impostazioni di aggiornamento per includere o escludere tipi specifici di aggiornamenti utilizzando la Console di gestione dei criteri di gruppo. Tuttavia, sono emerse segnalazioni che sostengono che i driver vengono installati nonostante gli utenti abbiano disabilitato l’opzione di aggiornamento automatico dei driver consigliati tramite le impostazioni di installazione dei dispositivi.

Il problema è stato inizialmente portato all’attenzione da un utente di Twitter di nome @ghost_motley, che ha sottolineato come Windows 10 e 11 ignorassero le impostazioni dell’editor dei criteri di gruppo e installassero forzatamente gli aggiornamenti dei driver. Neowin ha indagato ulteriormente sulla questione e ha scoperto che molti utenti hanno espresso la loro frustrazione per l’aggiornamento dei driver delle GPU da parte di Microsoft, che apparentemente ignorava le impostazioni dei loro dispositivi.

Microsoft lie again, Windows 11 now ignores the group policy editor and will install driver updates via Windows Update, even if you have this disabled pic.twitter.com/stAMrhGM2W

— Charlie (@ghost_motley) May 29, 2023