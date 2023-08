Nel cuore di Windows si nascondono spesso segreti sorprendenti, e questa settimana è emerso uno dei più utili e forse sconosciuti: un metodo per bloccare il saltare su e giù dei processi nel Task Manager semplicemente premendo un pulsante sulla tastiera. Questo brillante suggerimento offre un accesso più agevole ai processi elencati, semplificando la gestione delle risorse del sistema.

Credit: BleepingComputer

Il Task Manager di Windows è uno strumento essenziale per il controllo del sistema, permettendo agli utenti di chiudere le applicazioni bloccate (o che “non rispondono”) e di individuare quali processi stanno tenendo impegnate la CPU, la memoria e le altre risorse.

Tuttavia, quando si ordinano i processi in base all’utilizzo delle risorse e si hanno diversi processi in esecuzione contemporaneamente, è facile notare che i processi cambiano di posizione velocemente nell’elenco a causa delle fluttuazioni costanti nell’utilizzo della risorsa in esame. Questo mescolarsi di processi può rendere difficile selezionare un task specifico o ottenere uno screenshot.

Questa settimana, Jen Gentleman, Microsoft Windows Program Manager, ha rivelato un trucco sorprendente attraverso X (Twitter): basta premere e mantenere premuto il tasto Ctrl sulla tastiera per bloccare temporaneamente l’aggiornamento del Task Manager e analizzare nel dettaglio le risorse utilizzate da un particolare processo.

Per riattivare l’aggiornamento automatico dell’elenco dei processi, è sufficiente rilasciare il tasto Ctrl.

Un ulteriore colpo di scena arriva da Dave Plummer, uno sviluppatore di Microsoft, che ha svelato di essere il genio dietro a questa innovativa funzionalità, creata per permettere agli utilizzatori di windows di selezionare agevolmente i processi in movimento.

“Finalmente qualcuno ha notato che tenendo premuto CTRL, l’elenco dei processi nel Task Manager si congela, consentendo di selezionare le righe senza che esse continuino a saltare“, ha condiviso Plummer su X. “Ho introdotto questa funzionalità per permettervi di ordinare i processi in base all’utilizzo della CPU e altre colonne dinamiche, mantenendo la possibilità di fare clic…“

Anche se è possibile controllare la velocità di aggiornamento del Task Manager tramite le impostazioni dello strumento, tale metodo non è altrettanto flessibile, consentendo solo di mettere in pausa l’aggiornamento o regolarne la velocità (Bassa, Normale, Alta).

Con il “nuovo” trucchetto, è possibile impostare la velocità di aggiornamento su “Alta” e metterla in pausa all’occorrenza utilizzando il metodo del tasto Ctrl.

BleepingComputer, che ha condiviso per prima questa notizia, ha testato personalmente questo trucco nel Task Manager, confermando che funziona impeccabilmente su Windows 7, Windows 10 e Windows 11. Immaginiamo anche Windows 8/8.1, non presente nell’elenco fornito dalla fonte, sia compreso nella lista dei sistemi operativi su cui questa funzione è abilitata.