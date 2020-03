Windows Insider, Amanda Langowski nominata nuovo leader del programma

Windows Insider, il noto programma di collaudo software sviluppato da Microsoft ha trovato un nuovo leader, Amanda Langowski. Quest’ultima lavorava già all’interno del programma ed era coinvolta nella release delle build in anteprima; sostituirà Dona Sarkar che ha lasciato tale carica a ottobre 2019.

Panos Panay, Chief Product Officer presso Microsoft, ne ha dato l’annuncio, rilasciando la seguente dichiarazione: “Nei miei primi 30 giorni come leader di Windows, ho trascorso la maggior parte del tempo ad ascoltare, imparare e lavorare con il mio team per progettare il Windows del futuro. Sono rimasto sbalordito dal gruppo Insiders e dal livello di dedizione e profondità di conoscenza che hanno. Per mantenere questo slancio e continuare a crescere e innovare, abbiamo bisogno della persona giusta che guidi questa potente comunità nella prossima era, motivo per cui sono entusiasta di annunciare Amanda Langowski come nuova guida per il programma Windows Insider. Ho molta fiducia in questo programma e non vedo l’ora di lavorare insieme ad Amanda per realizzare il sistema operativo che tutti gli utenti meritano”.

Il programma Windows Insider permette alla community di accedere e testare le build prima della release ufficiale e di contribuire inviando i propri feedback. In altre parole, ha un ruolo chiave nello sviluppo di windows come sottolineato da Panay in un video su Instagram. Il filmato mostra una nuova interfaccia, nuove icone e ci da un’assaggio della visione di Panay sul futuro sviluppo di Windows.