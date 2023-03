Il programma Windows Insider di Microsoft, che consente di provare in anteprima le nuove funzionalità che verranno aggiunte a Windows 11, si aggiorna con un nuovo canale Canary destinato agli utenti che vogliono accedere alle novità il prima possibile, quando sono ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. La cadenza di rilascio delle build Canary sarà maggiore rispetto a quelle dei canali Dev, Beta e Release Preview, e partirà dalle build della serie 25000.

Dato che le funzionalità in anteprima saranno altamente instabili, il canale Canary è pensato per gli utenti esperti che desiderano provare le novità fin da subito. Come specificato infatti da Amanda Langowski, responsabile del programma Windows Insider, le build Canary verranno rilasciate immediatamente, quindi c’è un’alta probabilità che il sistema sia instabile e che si verifichino delle situazioni in cui è necessario reinstallare Windows 11. Il nuovo canale Canary sarà il luogo dove le modifiche alla piattaforma che richiedono tempi di consegna più lunghi verranno visualizzate in anteprima. Queste modifiche includono importanti modifiche al kernel di Windows, nuove API e altro ancora.

Fonte: Bleeping Computer

Microsoft migrerà automaticamente anche gli utenti del canale Insider nel nuovo canale Canary a partire da oggi, in modo che ricevano gli aggiornamenti più recenti. Gli utenti saranno avvisati sia tramite email che attraverso una notifica su Windows e potranno decidere in seguito di impostare un canale diverso, che riceve gli aggiornamenti più tardi e quindi più stabile. Nel frattempo, Microsoft rinnoverà il canale Dev con build caratterizzate da nuove anteprime e funzionalità.

Infine, Langowski sottolinea che gli utenti che desiderano cambiare canale scegliendone uno con una cadenza di aggiornamenti inferiore dovranno eseguire un’installazione pulita del sistema operativo a causa dei requisiti tecnici.