Panos Panay, una delle figure chiave di Microsoft e capo delle divisioni Surface e Windows, lascia l’azienda dopo 19 anni. Ad annunciarlo è Panay stesso con un post su X, che cita “Dopo 19 incredibili anni in Microsoft, ho deciso di voltare pagina e scrivere il prossimo capitolo. Sarò per sempre grato per il mio tempo in Microsoft e per le persone straordinarie con cui ho avuto l’onore di creare prodotti.”

Microsoft ha già designato il sostituto di Panay: il nuovo capo di Surface e Windows sarà Yusuf Mehdi, vice presidente corporate e chief marketing officer per i consumatori. Ad annunciarlo è stato Rajesh Jha, vice presidente della divisione experience and devices. “Grazie, Panos, per il tuo impatto sui nostri prodotti, sulla cultura, sull’azienda e sull’industria negli ultimi due decenni”, ha scritto Nadella in una dichiarazione inviata alla stampa. “Sono grato per la tua leadership, il tuo supporto e tutto ciò che hai fatto per Microsoft, i nostri clienti e i nostri partner. Come ha dichiarato Rajesh, rimaniamo fermi e convinti nella nostra strategia, e Yusuf Mehdi guiderà le divisioni e i prodotti Windows e Surface verso l’esterno.”

Panay iniziò a lavorare per Microsoft nel lontano 2004 come program manager per l’hardware PC e successivamente venne messo a capo della divisione Surface. Nel 2020, in seguito a una riorganizzazione, divenne capo della divisione Windows e curò lo sviluppo di Windows 11. Nel 2021 entrò a far parte del team di leadership senior di Microsoft, lavorando a contatto diretto con il CEO Satya Nadella.

Qui di seguito vi riportiamo la mail integrale (tradotta) che Rajesh Jha ha inviato oggi ai dipendenti di Microsoft.