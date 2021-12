Windows Terminal sostituirà presto il Prompt dei Comandi di Windows 11

Stando a quanto riportato dai colleghi di WindowsCentral, Microsoft sta pianificando di sostituire il vecchio prompt dei comandi, che ben conosciamo da tempo, con il nuovo Windows Terminal come applicazione da riga di comando predefinita in Windows 11 entro il 2022. Per rendere agevole la transizione, Microsoft testerà le modifiche all’interno del suo programma Windows Insider prima di offrirle a tutti.

Photo Credit: Microsoft

Microsoft ha presentato ufficialmente il nuovo Windows Terminal nel 2019, rivelandosi un grande aggiornamento rispetto all’attuale prompt dei comandi. Il nuovo Windows Terminal è ricco di funzionalità progettate per rendere l’esperienza ancora migliore, tra cui un motore di rendering moderno con accelerazione GPU DirectX. Windows Terminal è progettato per garantirvi un unico accesso a tutte le vostre applicazioni dalla riga di comando; quindi, se desiderate utilizzare il prompt dei comandi, Putty o una riga di comando per Linux, potrete fare tutto da Windows Terminal.

Altre interessanti funzionalità includono il supporto delle schede, gli effetti di trasparenza e i riquadri divisi per l’utilizzo di più righe di comando in un’unica finestra. C’è anche un’intera sezione di personalizzazione in cui è possibile modificare il font, la dimensione e i colori dei caratteri e altro ancora per dare a Windows Terminal l’aspetto che desiderate.

Photo Credit: Microsoft

Windows Terminal è ora disponibile per il download da Microsoft Store e supporta sia Windows 10 che Windows 11. Potete anche scegliere Windows Terminal come applicazione da riga di comando predefinita già da ora, ma non prenderà automaticamente il posto del prompt dei comandi fino al 2022, quando Microsoft apporterà finalmente questa modifica in Windows 11.