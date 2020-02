Wine 5.1 è disponibile, ecco le principali novità

Un paio di settimane fa è stato rilasciato Wine 5.0, ennesimo aggiornamento del celebre software che permette di eseguire su Linux programmi sviluppati per Windows. In contemporanea con il rilascio dell’update 5.0, gli sviluppatori hanno intrapreso il percorso che porterà a Wine 6.0, il cui rilascio è previsto per gennaio 2021; il primo passo su questo nuovo sentiero è l’aggiornamento 5.1, disponibile da pochi giorni.

L’aggiornamento 5.1 di Wine non include grosse novità, principalmente a causa del fatto che nell’ultimo periodo gli sviluppatori si sono concentrati sul finalizzare la versione 5.0 e perfezionarne il codice. Tra le novità troviamo il supporto a LLVM-MinGW, che può essere utilizzato come cross-compiler alternativo a MinGW basato su GCC.

Migliorato anche il report degli errori locali in JavaScript e VBScript, il supporto all’installazione degli strumenti Winelib e un supporto migliorato anche per il disegno di ellissi in ambienti Direct2D.

Nel changelog di Wine 5.1 (reperibile qui) troviamo anche 32 bugfix, tra cui alcuni specifici per QuickTime e altri dedicati a giochi come Star Wars: Starfighter, Sniper Elite 2, Warframe, Overwatch e Dragon Age Inquisition.

