WPM Gold ZERO, gli alimentatori semi modulari di Sharkoon

Tre modelli da 550, 650 e 750 watt per la nuova linea di alimentatori WPM Gold ZERO di Sharkoon. Si tratta di prodotti semi modulari certificati 80 Plus Gold.

Sharkoon ha presentato la nuova serie di alimentatori WPM Gold Zero, disponibile nelle capacità di 550, 650 e 750 watt. Si tratta di soluzioni semi modulari, quindi consentono un assemblaggio abbastanza pulito, in quanto gli unici cavi a non essere removibili sono quello ATX riservato alla scheda madre ed il 4+4 pin riservato alla CPU. La certificazione 80 Plus Gold garantisce un’efficienza energetica del 90% quando l’alimentatore si trova con un carico pari alla metà della potenza. Gli alimentatori dispongono tra l’altro di convertitori risonanti LLC di qualità che assicurano una migliore efficienza e una minore dispersione di calore, oltre alla regolazione DC/DC che garantisce una maggiore stabilità generale. Sharkoon ha inoltre annunciato che questi alimentatori sono semi-fanless, grazie alla modalità ZERO RPM, infatti, la ventola da 140mm rimane ferma a carichi medi e bassi in modo da garantire l’assoluta silenziosità del prodotto. L’azienda garantisce inoltre una durata media del prodotto di 100.000 ore, oltre a 2 anni di garanzia offerta dal produttore. I prodotti sono già disponibili sul mercato – prenotabili su Amazon Italia – al prezzo di 78 euro nella versione da 550 watt, mentre per le versioni da 650 e 750 watt i prezzi sono rispettivamente 84 euro e 89 euro.