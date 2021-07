Xiaomi, display OLED e RTX 3050 Ti per il nuovo Mi Notebook Pro X 15

Come preannunciato, Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo nuovo computer portatile Mi Notebook Pro X 15, dispositivo dal design elegante che può ricordare da diversi punti di vista i prodotti Apple, a partire dalla colorazione “Space Gray”, e dalle caratteristiche tecniche indubbiamente interessanti. Ecco infatti la lista completa:

Schermo : 15,6” 3.5K (3.456×2.160 pixel) OLED Super Retina con copertura al 100% degli spazi colore sRGB e sRGB DCI-P3, 600 nit di luminosità di picco, tempo di risposta di 1ms, frequenza di aggiornamento di 60Hz, protezione Corning Gorilla Glass

: Intel Core i7-11370H (4,8GHz) / i5-11300H (4,4Ghz) con GPU integrata Intel Iris Xe Scheda video : NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop con 4GB di GDDR6

16/32 GB LPDDR4x 4.266MHz Archiviazione : 512GB/1TB PCIe SSD

: 720p Connettività : Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2

Audio: Sistema sonoro realizzato da Harman Kardon costituito da 2 altoparlanti da 2W e altri due da 1W, supporto DTS e array di microfoni 2×2

Sistema sonoro realizzato da Harman Kardon costituito da 2 altoparlanti da 2W e altri due da 1W, supporto DTS e array di microfoni 2×2 Porte : 1 USB-C per ricarica e trasmissione dati, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2 USB-A 3.2 Gen2, jack audio

: 348,9×240,2×17,5-18,47 mm Peso : 1,9Kg

: 80Wh con caricabatterie fast charging da 130W Type-C (ricarica fino al 50% in 25 minuti) OS: Windows 10 Home

Come avrete potuto capire, si tratta di un latop che dovrebbe offrire prestazioni ottimali sia per la produttività personale che per il gaming (anche se non particolarmente spinto). La proposta di Xiaomi è resa ancor più interessante dal prezzo (almeno per quanto riguarda il territorio cinese). Infatti, il modello base, con Intel Core i5-11300H, 16GB di RAM e 512GB di SSD verrà commercializzato al prezzo di 7.999 yuan (circa 1.042 euro), mentre per quello con Intel Core i7-11370H, 32GB di RAM e 1TB di SSD il prezzo lievita sino a 9.999 yuan (circa 1.300 euro).

Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 è già prenotabile in Cina, ma sarà disponibile sugli scaffali dei negozi solo dal prossimo 9 luglio. Purtroppo, non abbiamo per il momento alcuna informazione inerente al suo arrivo anche in Italia.