All’evento Product Launch Conference tenuto da Xiaomi, l’azienda ha avuto l’occasione di togliere il velo a una serie di nuovi prodotti, tra cui figurava il suo primo router casalingo da 10Gbit. Xiaomi Router 10Gbps, questo il nome del prodotto, è attualmente il più veloce finora prodotto dalla casa e include al suo interno un processore Qualcomm A73 quad-core con frequenza di 2,2 GHz, oltre che un sistema di raffreddamento attivo pensato per garantire una temperatura stabile e il massimo delle prestazioni per tutto il tempo di funzionamento.

Il router offre fino a tre differenti bande wireless con diverse velocità massime: la banda tradizionale da 2,4GHz è in grado di arrivare a una velocità di picco di 1376,4 MB/s, quella da 5,2GHz può raggiungere i 5764,8 MB/s, mentre la banda da 5,8GHz è in grado di spingersi fino a 2882,4 MB/s. Supporta le crittografie WPA, WPA2 e WPA3-SAE ed è anche presente una porta USB 3.0 per il collegamento di dispositivi esterni, come sistemi di archiviazione NAS e stampanti da condividere in rete. Per garantire la connessione 10Gbit sono invece presenti due porte, una classica RJ45 o una SFP+ a cui collegare direttamente il cavo in fibra ottica.

Fonte: Xiaomi

Xiaomi Router 10Gbps sarà inizialmente disponibile in Cina al prezzo di 1.799 yuan (circa 230€), mentre rimane sconosciuta una possibile disponibilità per il nostro Paese, anche se ciò verrà probabilmente reso noto a breve. A ogni modo, la proposta di Xiaomi è interessante non solo perché capace di competere con le proposte concorrenti (almeno sulla carta), ma soprattutto perché è una delle prime soluzioni 10Gbit casalinghe.

Rimanendo in tema Xiaomi, l’azienda si prepara nel frattempo ad aggiornare la sua gamma smartphone ad Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google rilasciata già ad agosto di quest’anno. Sui dispositivi della casa cinese l’update verrà implementato insieme all’interfaccia personalizzata MIUI 14: in questo articolo vi abbiamo parlato dei modelli che Xiaomi prevede di aggiornare.