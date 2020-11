Xiaomi, il nuovo Mini PC grande quanto un cubo di Rubik

Xiaomi ha lanciato tramite una nuova campagna di crowdfunding sul proprio sito Youpin un nuovo Mini PC dalle dimensioni estremamente compatte. Come suggerisce il nome, il Ningmei Rubik’s Cube Mini ha una forma che ricorda un piccolo cubo di Rubik.

Le dimensioni del minuscolo PC a cubetto di Xiaomi permettono di trasportarlo con estrema facilità essendo letteralmente un PC dal form factor tascabile. L’azienda cinese, realizzando Ningmei Rubik’s Cube Mini ha utilizzato una formula simile a quella già collaudata da Chuwi Larkbox e da GMK NucBox.

Il Mini PC misura 62x62x42mm e pesa solamente 145g nonostante la sua scocca sia realizzata in metallo.

Al cuore di questa soluzione ultra compatta troviamo una CPU Intel Celeron J4125. Si tratta di un processore quad-core da 10W senza Hyperthreading la cui frequenza di base è di 2GHz mentre in boost può raggiungere i 2,7GHz. Xiaomi ha optato per un sistema di dissipazione attivo con una piccola ventola che tiene le temperature del Celeron sotto controllo. A gestire la grafica ci pensa la GPU integrata Intel UHD 600 dotata di 12 EU (Execution Units) e dalla frequenza compresa tra 250MHz e 750MHz.

Ningmei Rubik’s Cube è acquistabile con 6GB o 8GB di memoria RAM LPDDR4 ed è equipaggiabile con una singola SSD M.2. Xiaomi non ha indicato le dimensioni, tuttavia viste le dimensioni del PC ci aspettiamo accetti moduli da 42mm.

Nella parte frontale è ospitato un lettore di memorie TF e un jack da 3,5mm, sul retro è presente un’uscita video HDMI, due porte USB 3.0 e una USB Tipo-C. Non manca la connettività wireless e bluetooth.

Il modello base con 6GB di RAM e 128GB di SSD è venduto per 149 dollari mentre la versione top di gamma con 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione è in vendita per 189 dollari. Xiaomi ha anche preparato una versione limitata a tema Ironman che condivide le specifiche del modello top ma ne cambia il design per 201 dollari.

Non è ancora chiaro se Ningmei Rubik’s Cube Mini possa prima o poi raggiungere i mercati esterni alla Cina.