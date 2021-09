Xiaomi Mesh System AX3000, rete Wi-Fi 6 domestica a un prezzo contenuto

In occasione della presentazione della sua line up di prodotti, comprendente anche tablet, smart band, proiettori, TV e aspirapolveri, il noto produttore cinese Xiaomi ha annunciato un nuovo sistema in grado di offrire una copertura di rete Dual-Band Wi-Fi 6 forte e affidabile per tutta la casa, fino a 370mq, oltre a garantire il collegamento di 254 dispositivi. Xiaomi Mesh System AX3000, questo è il nome del prodotto, sarà distribuito in Italia nel corso del prossimo anno in versione singola, proposta a 79,99€, o in quella 2-Pack (149,99€).

Credit: Xiaomi

Il sistema garantisce un’efficienza di rete ottimizzata e una latenza ridotta con modulazione 1.024QAM, nonché il supporto della tecnologia OFDMA e 2×2 MIMO. Xiaomi Mesh System AX3000 fornisce una commutazione automatica della rete per un roaming senza interruzioni anche quando gli utenti si spostano da una stanza all’altra, oltre ad essere in grado di avviare un processo di autoriparazione per riorganizzare la rete ogni volta che un device viene rilevato offline, mantenendo così gli utenti connessi al Wi-Fi 6 per tutto il tempo. La velocità massima di trasmissione è pari a 574Mb/s sulla banda a 2,4GHz e 2.402Mb/s su quella a 5GHz. Ad animare Xiaomi Mesh System AX3000 troviamo il processore Qualcomm IPQ5000, accompagnato da 256MB di RAM DDR3 e una memoria flash da 128MB.

Credit: Xiaomi

Dal punto di vista estetico, Xiaomi Mesh System AX3000 presenta un design rettangolare semplice ed elegante. È caratterizzato da un intenso colore nero con testi dorati e una finitura opaca. La forma rettangolare è anche molto pratica, in quanto permette di avere prese d’aria tutte intorno al dispositivo per dissipare il calore in maniera ottimale. Ulteriori informazioni inerenti ai canali di vendita ed eventuali promozioni in occasione del lancio italiano saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto.