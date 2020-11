XMG, ecco i nuovi notebook da gaming NEO

Il noto produttore XMG, come riportato dai colleghi di Wccftech, ha presentato due nuovi notebook da gaming della serie NEO, nello specifico un modello con display a 240Hz a risoluzione FullHD e l’altro con display a 165Hz a risoluzione WQHD. Le due varianti sono chiamate, rispettivamente, NEO 15 (già disponibile) e NEO 17 (ordinabile da fine dicembre) ed entrambi sono equipaggiati con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070.

L’impiego di display con frequenze di refresh rate così elevate consente ai giocatori di divertirsi con i propri giochi e, in titoli altamente competitivi, questo farà sicuramente la differenza. Le specifiche tecniche dei pannelli son le stesse di quelli presenti nei più recenti laptop Eluktronics.

Per ciò che concerne il design, ritroviamo uno chassis in alluminio spazzolato con il logo XMG in bella vista nella parte superiore. Il sistema di raffreddamento è ben progettato e lo scambio d’aria è assicurato dalla presenza di feritoie nella parte inferiore del dispositivo.

Oltre alla scheda NVIDIA GeForce RTX 2070, i computer portatili sono animati da un processore Intel Core i7-10875H con una velocità di clock di base di 2,3GHz in grado di raggiungere 5,1GHz in Turbo Boost. Si tratta di una CPU a otto core e sedici thread in grado di fornire elevate prestazioni nei videogiochi. Per quanto riguarda il trasferimento del calore dal chip al sistema di raffreddamente, è stato impiegato un composto di metallo liquido al posto della più comune pasta termica.

Per quanto riguarda la disponibilità, il NEO 15 con display WQHD può essere preordinato senza costi aggiuntivi ma le spedizioni sono previsti per metà dicembre. Invece, per ordinare il NEO 17 sarà necessario attendere sino a dicembre.

Recentemente vi abbiamo parlato anche di come i notebook con CPU Intel dovrebbero funzionare meglio a batteria. Per ulteriori informazioni potete far riferimento al nostro articolo.