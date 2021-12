Tramite un comunicato stampa, il produttore XPG ha annunciato la sua nuova serie di RAM CASTER DDR5. Le XPG CASTER, disponibili con e senza illuminazione RGB, possono raggiungere i 7000 MT/s e sono dotate dei moduli “On-Die ECC” e “PMIC” per una maggiore stabilità ed affidabilità. Entrambe le varianti, RGB e non RGB, hanno una capacità di 16GB. Grazie alla loro notevole velocità, le XPG CASTER offrono un trasferimento dati raddoppiato rispetto alle precedenti DDR4 standard, in modo da offrire un’esperienza di gioco più fluida e senza interruzioni. Inoltre, per un overclocking semplificato, le RAM DDR5 XPS CASTER supportano la tecnologia Intel XMP 3.0.

Dal punto di vista del design, le XPG CASTER presentano un dissipatore di calore in color grigio acciaio, illuminazione RGB triangolare e forme ispirate all’aerodinamicità. I giocatori potranno contare su prodotti dallo stile futuristico e impostare l’illuminazione RGB nel modo desiderato scegliendo tra diversi effetti (statico, respiro, cometa, ecc.) o sincronizzando le luci con le canzoni preferite tramite la modalità musica. È possibile impostare le varie modalità di illuminazione tramite il software di controllo RGB di tutte le principali marche di schede madri. Oltre alla serie CASTER, XPG, entro la fine dell’anno, lancerà anche le nuove DDR5 HUNTER, le quali offriranno prestazioni migliorate di 5200MT/s con un design rinnovato rispetto alle precedenti DDR4 della stessa gamma.

Un paio di mesi fa, XPG aveva lanciato i moduli di memoria LANCER. Le XPG LANCER DDR5 offrono una maggiore larghezza di banda e raggiungono frequenze fino a 5.200 MT/s. Inoltre, le RAM sono dotate di PMIC (Power Management Integrated Circuit) ed ECC (Error Correcting Code) per prestazioni e stabilità migliorate. Nel caso foste interessati, trovate ulteriori informazioni nel nostro precedente articolo.