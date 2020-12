XPG Levante 360, il nuovo dissipatore AIO brilla di LED RGB

XPG, marchio di ADATA dedicato ai prodotti ad alte prestazioni pensati per gamer, professionisti dell’eSport e appassionati di tecnologia, ha annunciato l’arrivo del nuovo dissipatore a liquido AIO (All-in-One) Levante 360. Con le sue performance di alto livello ed un intrigante sistema di illuminazione LED RGB attirerà sicuramente l’attenzione!

XPG Levante 360 è stato realizzato in collaborazione con Asetek, la quale ha messo a disposizione la propria pompa di settima generazione utilizzata per il movimento del liquido all’interno dell’AIO.

La soluzione di raffreddamento Asetek di settima generazione include una pompa con funzione PWN per una gestione più accurata delle temperature della CPU, un radiatore da 360mm ed una piastra di rame dotata di microcanali profondi appena 0,15mm.

Il radiatore è mantenuto al fresco da tre ventole XPG Dual Ring da 120mm con design Fluid Dynamic Bearing (FDB) e regolate tramite connettore PWM a 4 pin. Le ventole sono garantite per un MTBF (mean time between failures) che può raggiungere fino 40.000 ore a 40°C e hanno una rumorosità massima di soli 34dB quando applicano il massimo flusso d’aria pari a 61,5 CFM.

“Per uno stile unico, ciascuna delle ventole è dotata di venti LED RGB integrati, mentre la parte superiore della pompa del liquido è anch’esso illuminato con illuminazione RGB. Per coloro che non preferiscono utilizzare il connettore ARGB collegandolo direttamente alla scheda madre con il relativo controllo software (la maggior parte delle principali marche lo supportano) è incluso un controller ARGB aggiuntivo, che può essere utilizzato anche per consentire agli utenti di regolare facilmente modalità di luce, velocità e luminosità” scrive XPG nel proprio comunicato stampa.

XPG Levante 360 è coperto da una garanzia di ben 5 anni. Non sono stati comunicati direttamente prezzi e disponibilità del prodotto nel nostro Paese, tuttavia XPG consiglia di contattare un rappresentante tramite il proprio sito web ufficiale.