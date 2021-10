XPG, overclock da record sulle memorie DDR5

Tramite un comunicato stampa, il noto produttore XPG ha annunciato che il suo XPG Overclocking Lab (XOCL) ha portato il suo prossimo modulo di memoria RAM DDR5 fino ad una frequenza di 8.118 MT/s, un risultato davvero eccellente che mette in evidenza know-how e l’esperienza del marchio nello spingere i moduli di memoria al massimo del loro potenziale. Il traguardo da record è stato raggiunto con un modulo di memoria RAM DDR5 con una velocità di clock stock di 4.800 MT/s.

Credit: XPG

XPG Overclocking Lab (XOCL), sin da quando è stato fondato nel 2018, si è dedicato allo spingere fino ai limiti le prestazioni delle memorie prodotte da XPG, ottenendo importanti riconoscimenti come questo. XPG presenterà una gamma di moduli di memoria RAM DDR5 per gamers, appassionati di PC, overclocker ed altri questo mese; quindi, per il momento non ci resta altro che attendere pazientemente ancora qualche giorno per conoscere la line up di memorie che potranno essere, presumibilmente, utilizzate presto con i processori della generazione Alder Lake di Intel, i quali saranno i primi a livello mainstream a supportare sia le RAM DDR5 che l’interfaccia PCI Express 5.0.

Credit: XPG

Qualche settimana fa, XPG aveva presentato anche un nuovo modulo di memoria ottimizzato per le schede madri ASUS ROG, chiamato DDR4 SPECTRIX D50 RPG ROG-CERTIFIED, il quale ha superato severi test di overclock e compatibilità ROG, garantendo prestazioni ottimali con le schede madri ROG che supportano processori Intel. Ciò significa che gli utenti ROG possono godere di prestazioni eccellenti fino a 3600 MHz e un incremento di clock del 5% senza preoccuparsi della compatibilità. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.