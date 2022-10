XPPen, uno dei marchi principali di tablet e display per la grafica digitale, si impegna da sempre a offrire soluzioni di CG professionali, di alta qualità e sempre più performanti, dedicate a designer, artisti, appassionati e studenti di tutte le età.

Fedele all’obiettivo di portare tutti gli artisti nell’era digitale con strumenti e tecnologie ideali per le singole esigenze, il team è impegnato sul fronte dell’innovazione e del miglioramento costante. A tale scopo, il marchio presenterà il 28 ottobre il nuovo display da disegno Artist 13 (2 gen) in Europa, per soddisfare ancora meglio le richieste di professionisti e non, insieme a un’offerta a tempo imperdibile.

Con un’area da disegno di 13,3” esatti, un comodo cavo 3-in-1, una porta USB-C e una stilo dotata del chip smart X3, il display da disegno Artist 13 (2 gen) si posiziona come il prodotto migliore della categoria, e promette la massima facilità d’uso fin dal primo disegno.

Il formato dello schermo da 13,3 pollici garantisce la massima portabilità e comfort, ideale per disegnare anche all’aperto. Inoltre, l’elegante look in nero di questo display per disegno digitale non passa inosservato. Artist 13 (2 gen) offre 9 tasti per collegamenti rapidi personalizzabili dagli utenti per qualsiasi software. È dotato di una vastissima compatibilità e il display funziona senza problemi con diversi sistemi e programmi.

Grazie al cavo 3-in-1 e alla connessione USB-C, collegare lo schermo al portatile o allo smartphone è semplicissimo. Inoltre, il chip smart X3 rende la stilo uno dei punti di forza fra i vari accessori disponibile per il display. Con una forza di attivazione iniziale di 3 g*, 0,6 mm* di distanza di ritrazione, un’autonomia raddoppiata e la massima precisione, la penna digitale garantisce un tratto nitido, stabile e preciso, mantenendo la promessa principale del marchio.

XPPen offre tablet e display ideali per qualsiasi utente, professionisti e amatori. Per festeggiare l’evento di lancio europeo, dal 28 al 30 ottobre potrete acquistare Artist 13 (2 gen) con uno SCONTO del 20% sul prezzo ufficiale, pagandolo solo 223,99€. Approfittate di questa offerta speciale di 3 giorni a questo link.

* Dati estrapolati dai test di simulazione in laboratorio di XPPen. Potrebbero variare in base all’ambiente in cui il dispositivo verrà utilizzato.