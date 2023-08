XPPen, famoso produttore di strumenti di disegno digitale, ha annunciato, a livello globale, il rilascio dell’ultima linea di prodotti che comprende la serie di display da disegno Artist Pro 14 (Gen 2), la serie di tavolette da disegno Deco Pro MW (Gen 2), LW (Gen 2), XLW (Gen 2) e l’attesissima stilo smart chip X3 Pro. La X3 Pro presenta il chip migliore sul mercato, che raggiunge il valore di 16.384 livelli di sensibilità alla pressione.

XPPen X3 Pro: lo Stylus con Smart Chip auto-sviluppato che supera la concorrenza

“La penna X3 Pro fa parte della nuova serie di prodotti XPPen inclusa nelle serie Artist Pro e Deco Pro. Con questa nuova gamma, XPPen si appresta a rivoluzionare il settore degli strumenti da disegno digitale e a fornire ad artisti e designer la tecnologia più all’avanguardia, nonché il modo migliore per dare vita alle loro creazioni”, ha spiegato Kevin Li, Product Director di XPPen. Prima dell’avvento di X3 Pro, la massima sensibilità alla pressione disponibile era di circa 8 mila livelli. Tuttavia, quando vi è necessità di avere un tratto il più possibile preciso e nitido, emerge l’importanza della sensibilità alla pressione del pennino. Ed è proprio per questo motivo che XPPen sta cercando di portare la propria tecnologia a un valore ottimale di 16 mila livelli per soddisfare anche le richieste degli utenti più esigenti.

Display da disegno Artist Pro (Gen 2)

Per aiutare gli artisti a fissare le idee in modo più dettagliato, la serie Artist Pro presenta un display antiriflesso super naturale e una stilo X3 Pro. Questa penna rivoluzionaria rappresenta una pietra miliare significativa per il settore, vantando una tecnologia di sensibilità alla pressione a 16 mila livelli brevettata internamente, la quale garantisce ai creativi una maggiore precisione e accuratezza. Un’ampia copertura della gamma cromatica sRGB del 99% consente alle vostre creazioni di prendere vita così da mostrare ogni dettaglio con una nitidezza ad alta risoluzione 1920 x 1200 pixel. Inoltre, X-Nature Display ottimizza il comfort visivo riducendo le emissioni di luce blu potenzialmente dannose e offrendo al contempo un’eccellente resa cromatica del colore, certificata da TÜV (SÜD). Per un’esperienza perfetta, il display da disegno Artist Pro è dotato di un supporto pieghevole integrato per offrire ai creator una posizione comoda e adatta ad ogni situazione.

Tavoletta grafica Deco Pro (Gen 2)

Il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia ha cambiato il modo di intendere la pittura e il disegno tradizionali. Tuttavia, per conservare il più possibile l’insostituibile esperienza del disegno classico, la serie Deco Pro con la stilo X3 Pro offre agli artisti una superficie digitale simile alla carta, simulando la giusta quantità di pressione della penna su carta per una creazione che sia il più naturale possibile. Allo stesso tempo, però, X3 pro garantisce un’estrema precisione. La cosa più straordinaria è che la tavoletta grafica è priva di tasti sulla superficie, un design minimalista futuristico per un’immersività di creazione impareggiabile. Inoltre, per soddisfare tutte le esigenze, Deco Pro dispone di 4 diverse dimensioni, A3 (XLW), A4 (LW) e A5 (MW). Come la serie Artist Pro, anche la serie Deco Pro ha un poggiapolsi arrotondato, che lenisce la tensione e l’affaticamento del polso, quando si lavora per molte ore.

Telecomando di scelta rapida senza fili

Si tratta di un telecomando di livello professionale per artisti professionisti e utenti nel settore della computer grafica (CG). Il tasto di scelta rapida è un buon modo per velocizzare il lavoro. A tal fine, XPPen ha creato un tastierino che utilizza la connessione wireless tramite tecnologia Bluetooth 5.0. Dispone di 4 set per 10 pulsanti, con memoria e impostazioni multiple, a seconda delle preferenze dell’utente. Inoltre, il design sottile e compatto rende questo telecomando facile da trasportare.

Mentre XPPen continua a innovare e ad ampliare il settore, il lancio di X3 Pro con la sua sensibilità alla pressione di 16 mila livelli, la serie Artist Pro e la serie Deco Pro è un risultato significativo per l’azienda e rappresenta un punto di svolta per l’industria e un must per chiunque sia appassionato di arte digitale.