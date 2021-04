Yahoo Answers ci lascerà molto presto, addio al servizio che ha segnato un’era

Yahoo Answers ci lascerà definitivamente molto presto. La comunicazione è stata mostrata direttamente sul sito tramite un banner, il quale avvisa gli utenti della prossima dipartita del servizio di domanda e risposta che ha segnato gli albori del web.

Il servizio di FAQ user generated di Yahoo probabilmente non dirà molto a gran parte di voi, troppo giovani per ricordare come Yahoo Answers fosse uno dei pilastri del web dei primi anni 2000, ma sicuramente questa notizia porterà un po’ di malinconia agli utenti con un po’ più di esperienza (ammettiamolo, stiamo invecchiando!).

Per chi non se lo ricordasse, Yahoo Answers era una piattaforma su cui gli utenti potevano porre le proprie domande e ricevere delle risposte, passato alla storia principalmente per due motivi.

Il primo è che molto spesso le risposte alle domande più comuni erano il modo più veloce di reperire delle informazioni sul web, meglio ancora della giovane Wikipedia o di Google, il quale all’epoca fungeva da motore di ricerca puro senza le vitali informazione del Knowledge Graph a cui ormai siamo abituati.

Il secondo motivo che ha reso celebre il sito è probabilmente quello che tutti si ricorderanno di più: la quantità di domande improbabili, spesso senza senso, corredate di risposte ancora più assurde. Una buona parte di quello che finiva su Yahoo Answers ha garantito a chi come me ha avuto la fortuna di vivere quel periodo d’oro di internet delle grasse risate, facendo le veci di quello che al giorno d’oggi fanno i meme sui social media.

A partire dal 20 aprile Yahoo Answers, ormai praticamente deserto da molto tempo, entrerò in modalità sola lettura. Il 4 maggio prossimo, dopo ben 16 anni di attività, il sito diventerà inaccessibile e i contenuti non scaricati andranno persi per sempre. Con Yahoo Answers ci saluta una parte della storie del World Wide Web e la notizia non può che rattristare chi ha dei ricordi legati a questo nome.

Come faremo ora a conoscere la risposta alla domanda “come si chiama quella canzone che fa nana.. ? nananananaa nananananaa nananananaa nananananaa nananana nanananana“?

Sicuramente ci mancheranno anche le perle del calibro della non-domanda “cerco canzone che fa nel ritornello ‘turu tururu tu tu tu’?“. Ah, bei tempi…