Yahoo! Answers: le domande più divertenti

La notizia ormai è nota a livello mondiale: Yahoo! Answers chiuderà il prossimo 4 maggio. Il sito dal 2005, oltre a risolvere i dubbi della miriade di utenti che si affacciava al fantastico mondo di internet per la prima volta, ci ha regalato emozioni, risate e anche momenti di palese imbarazzo. Da “sciura scero sciura go”, passando per “quella canzone che fa ambaradast” fino al famosissimo “riassunto della seconda guerra mondiale”.

Noi di Tom’s Hardware abbiamo vagato un po’ sul portale, cercando di raccogliere (e di conservare per i posteri soprattutto) quelle che sono state le domande più strane e divertenti degli ultimi 16 anni. È un vero peccato che le future generazioni non potranno goderne, ma rimarrà comunque una delle più belle storie di sempre legate al mondo dell’Internet. E per questo, tutta la popolazione ti ringrazia e ti ricorderà per sempre con affetto, Yahoo! Answers.

La vostra professoressa di letteratura greca del liceo sarebbe più che felice di riascoltare queste parole alla prossima interrogazione.

Yahoo! Answers si eleva anche a gradi di astrazione che superano tutto ciò che viene etichettato come “naturale”.

Questa credo mi abbia fatto ridere anche più del d’ovuto.

Questa era per fare contenta anche la professoressa di storia. Inizio ad avere nostalgia del liceo.

Yahoo! Answers ci ha insegnato che il romanticismo non è ancora morto. Ragazzo, Shakespeare sarebbe fiero di te.

Non so se essere più sconcertato per il fatto che Ross Geller scriva su Yahoo Answers Italia, o per l’impegno dedicato a dare una risposta così precisa ed elaborata. Nel dubbio, vado a ordinare un cono al pistacchio.

Forse la chiusura di Yahoo! Answers potrebbe contribuire a ridurre ulteriormente la percentuale di incidenti aerei attuale.

C’è un po’ di confusione nell’aria.

HO DETTO CHE C’È UN PO’ DI CONFUSIONE NELL’ARIA.

Come direbbe il ragioniere: “Non l’ho mai fatto, ma l’ho sempre sognato”. Forse la chiusura di Yahoo! Answers non è un’opzione così malvagia alla fine.

Mi state dicendo che Pokémon Go! non era solamente un simulatore?

Bella domanda. Potrebbe essere l’ennesimo complotto organizzato dalla stessa lobby che non ci consente di vedere il cuore nella sua vera forma: “<3”.

Sono genuinamente in dubbio sul soggetto della domanda: Martin Lutero? Martin Luther King? Non lo sapremo mai.

Eh, oh… non c’ho proprio idea sinceramente…

La mia preferita. Un inno all’ignoranza, da cantare a squarciagola in decappottabile sul lungomare di Catanzaro Lido.

Anche qui ho riso probabilmente più di quanto mi aspettassi.

Bonus: credo che la risposta premiata riassuma perfettamente il pensiero di tutti i nostalgici che erano abituati a farsi due risate innocenti sulla magia creata da Yahoo! Answers.

Il mondo è in continua evoluzione. Ci piace pensare che le cose belle sono tali proprio perché, prima o poi, finiscono. E ciò ci consente di non darle per scontate. E tu, Yahoo! Answers, sei una delle cose più belle che sia capitate durante questo decennio. Per sempre grati. Sic parvis magna.