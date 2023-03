Tassi Ham, uno YouTuber sudcoreano, ha recentemente condiviso un metodo insolito ma efficace per effettuare il delid dei processori AMD Ryzen 7000, basati sull’architettura Zen 4. Nel video, disponibile a fine articolo, l’autore mostra come rimuovere il dissipatore integrato (IHS) utilizzando solamente del filo interdentale e un comune ferro da stiro, dimostrando che anche gli strumenti più semplici possono essere utilizzati per compiti apparentemente complessi.

Prima di mettere in pratica questa tecnica sulla propria CPU, è fondamentale seguire attentamente la procedura indicata nel filmato. Il primo passo consiste nell’inserire il filo interdentale dietro una delle otto linguette che fissano l’IHS alla CPU e tirare lentamente ma con fermezza. Questo processo deve essere ripetuto per tutte le otto linguette.

A differenza dei tipici video di “delidding” che mostrano l’uso di strumenti metallici affilati, la tecnica di Tassi Ham appare meno rischiosa per i delicati componenti elettronici esposti vicino ai punti di fissaggio. Durante il taglio della colla, il processo sembra fluido e non richiede uno sforzo eccessivo da parte dell’utente.

Il secondo passo prevede l’utilizzo di un altro utensile casalingo: un ferro da stiro. Riscaldando la superficie del ferro rivolta verso l’alto, è possibile creare una piattaforma adatta allo scopo. Applicando una piccola quantità di pasta termica sull’IHS della CPU e posizionandolo con l’IHS rivolto verso il basso sulla superficie calda del ferro, in soli 30 secondi l’IHS si staccherà con facilità. Nel filmato, Tassi Ham utilizza delle semplici pinze per afferrare e sollevare l’IHS staccato.

La dimostrazione di Tassi Ham, che utilizza strumenti casalinghi facilmente reperibili per un delicato processo elettronico, evoca il vero spirito del fai-da-te informatico. In un certo senso, richiama il trucco della matita per l’overclocking, popolare all’inizio del millennio.