Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla YUNZII QL108, la tastiera meccanica gaming in stile macchina da scrivere con tasti rotondi retroilluminati RGB, pannello metallico e switch Onyx Gray Tactile hot-swappable pre-lubrificati. Compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, offre N-Key rollover e anti-ghosting a 1000Hz. Ora disponibile a soli 44,99€ invece di 53,24€, con uno sconto del 16%.

YUNZII QL108, chi dovrebbe acquistarla?

La YUNZII QL108 è la scelta ideale per chi cerca una tastiera meccanica che unisca estetica retrò e prestazioni moderne. Si rivolge in particolare agli appassionati di gaming competitivo che desiderano un dispositivo con tecnologia N-Key Rollover e anti-ghosting a 1000Hz, ma anche a professionisti e creativi che trascorrono molte ore alla scrivania e vogliono un prodotto esteticamente ricercato. Il design ispirato alle macchine da scrivere, con i caratteristici tasti rotondi elettroplaccati e il robusto pannello metallico, la rende perfetta anche come elemento d'arredo per postazioni dal gusto vintage.

Questa tastiera soddisfa l'esigenza di personalizzazione totale grazie alla funzione hot-swap, che consente di sostituire gli switch senza saldatura, e al software di programmazione avanzato per Windows e Mac. Gli switch Onyx Gray Tactile pre-lubrificati garantiscono una digitazione morbida e soddisfacente, mentre la retroilluminazione RGB con modalità dinamiche aggiunge atmosfera a qualsiasi ambiente. La compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS la rende una soluzione versatile per lavoro, programmazione e gaming, tutto a un prezzo accessibile.

La YUNZII QL108 è una tastiera meccanica hot-swap con layout completo a 108 tasti, design retrò con tasti rotondi elettroplaccati e telaio metallico. Offre retroilluminazione RGB, switch pre-lubrificati tattili, N-Key rollover e compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS.

Vedi offerta su Amazon