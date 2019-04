Gigabyte vende una scheda madre con Core i9-9900K preselezionato in bundle

Z390 Aorus Xtreme WaterForce 5G Premium Edition Bundle mette insieme una scheda madre top di gamma a un Core i9 capace di sostenere almeno 5,1 GHz con tutti i core attivi.

Si chiama “Z390 Aorus Xtreme WaterForce 5G Premium Edition Bundle” la nuova insolita idea di Gigabyte. La casa taiwanese ha deciso di vendere una scheda madre Z390, la Z390 Aorus Xtreme WaterForce, in bundle con un processore preselezionato, nel caso specifico un Core i9-9900K capace di sostenere almeno 5,1 GHz con tutti i core attivi. Insieme al processore c’è anche della pasta termica “ad alta efficienza” non meglio specificata.

Nella nota stampa si legge anche che il BIOS è stato già ottimizzato dai dipendenti dell’azienda in modo che gli utenti “non debbano configurare le impostazioni per evitare complicazioni e confusione nel raggiungere i 5,1 GHz e oltre su tutti i core mentre overcloccano. Inoltre, gli ingegneri Gigabyte hanno già stressato queste schede madre con carichi più elevati rispetto a quelli delle configurazioni standard per garantirne la stabilità”.

La Z390 Aorus Xtreme WaterForce è una scheda madre venduta a circa 950 euro con monoblocco per il raffreddamento a liquido già installato, al fine di raffreddare CPU, VRM e chipset. La scheda madre ha un sistema di rilevazione per la fuoriuscita del liquido che attiva un meccanismo di protezione nel caso di perdite. Come si può vedere dalle immagini, la scheda madre non si fa mancare un’abbondante dose di LED RGB.

Tra le altre caratteristiche contiamo due porte Intel Thunderbolt 3, un controller di rete Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit), due connettori ATX a 8 pin, tre slot PCIe x16 (solo il primo è raggiunto da 16 linee), tre slot M.2 e due PCIe x1. “Lievi differenze tra i processori consumer possono spesso portare a risultati in overclock diversi. Molti utenti che vorrebbero acquistare l’i9-9900K potrebbero essere titubanti perché il loro processore potrebbe non essere in grado di funzionare come previsto, portando a un overclocking meno elevato”, ha dichiarato Jackson Hsu, direttore della divisione che si occupa dello sviluppo dei prodotto.

“Per risolvere questo problema, Gigabyte ha presentato il bundle Z390 Aorus Xtreme WaterForce 5G Premium Edition. Gli ingegneri di Gigabyte hanno già pretestato le CPU, ottimizzato il BIOS e accoppiato i processori di fascia alta con la scheda madre in modo che gli utenti siano in grado di godere di un overclock su tutti i core a 5,1 GHz o superiore”.

Gigabyte ha annunciato la disponibilità immediata del nuovo bundle. Chissà se lo vedremo anche in Italia e, soprattutto, a che prezzo: a occhio e croce si dovrebbe facilmente arrivare a 1500 euro, se non oltre.