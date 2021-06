G.Skill Z5i è il case mini-ITX perfetto: bello, compatto e capiente

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

G.SKILL ha annunciato il nuovo Z5i mini-ITX, un case per PC minimale e compatto pensato per sistemi di piccole dimensioni ma performanti. Z5i presenta un elegante design a prisma pentagonale con pannelli laterali curvi in vetro temperato su entrambi i lati ed è in grado di supportare radiatori per il raffreddamento a liquido fino a 280mm e schede grafiche a triplo slot di fascia alta fino a 330mm di lunghezza.

Questo case per PC è realizzato davvero in modo unico, grazie anche al vetro temperato da 4mm che avvolge il telaio esterno in alluminio, formando un chassis particolare a 5 lati. Per consentire di avere una scrivania ancora più pulita, il case Z5i è stato creato in modo tale che il pannello I/O della scheda madre sia rivolto verso il basso, consentendo di gestire al meglio i cavi in maniera ordinata. La maggior parte dei case, infatti, hanno il pannello I/O rivolto verso il retro del case, rendendo difficile in alcuni casi nascondere i cavi.

Pur essendo compatto, è in grado di ospitare tutto l’hardware di fascia alta che si desidera. Infatti supporta GPU a tre slot fino a 330mm di lunghezza e un radiatore AIO fino a 280mm o due ventole da 140mm nella parte posteriore. Anche lo spazio di archiviazione è importante, infatti Z5i è costruito per ospitare fino a tre unità inclusi due SSD da 2,5’’ e un terzo SSD/HDD da 2,5’’/3,5’’.

Per un facile accesso ai dispositivi USB esterni, il pannello frontale dello Z5i di G.SKILL è dotato di due porte USB 3.0 e una porta USB 3.1 Type-C. Il case integra anche la tecnologia ARGB per fornire un’illuminazione ambientale sulla parte inferiore tramite un header RGB standard 5V a 3-pin sulle schede madri supportate e controllabile con il software della MOBO.

Il case è progettato per supportare componenti di fascia alta e allo stesso tempo essere estremamente compatto, grazie anche al suo form factor mini-ITX. Lo Z5i ha ricevuto anche il riconoscimento mondiale per il suo design con i premi “iF Design Award 2021” e “Red Dot Design Award 2021”. Qui sotto potete vedere il suggestivo video pubblicato da G.SKILL in cui si può ammirare a 360 gradi il nuovo case Z5i mini-ITX.