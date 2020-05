Zadak presenta Twist DDR4: memorie dal profilo più basso del solito e con grandi capacità

Il sito anandtech ci riporta un interessante annuncio di Zadak, azienda nata nel 2015 da un gruppo di designer, ingegneri e modder, che è riuscita in breve tempo a ritagliarsi uno spazio all’interno del mercato internazionale, grazie a prodotti di indubbia qualità. Nello specifico, oggi parliamo della nuova serie Twist, memorie DDR4 che nella massima configurazione consentono di ottenere 256GB di RAM a 4133MHz.

Le memorie sono disponibili in vari kit che spaziano dai più classici 8GB DDR4-2666 ai più importanti 256GB DDR4-4133 (32GB x 8). Ogni fascia di mercato è così ben coperta dalle Twist DDR4 e ogni configurazione, da quella classica pensata per il gaming alla workstation più esigente dedicata al rendering video, potrà godere di questo prodotto davvero interessante. Non manca il supporto ad X.M.P. 2.0 e la garanzia di compatibilità con un ampio numero di schede madri, grazie ad un’estesa Qualified Vendor List (QVL).

Esteticamente si presentano estremamente pulite, un semplice ed elegante dissipatore in alluminio è l’unico elemento di spicco che contraddistingue il prodotto alto solo 35mm. Per quanto si tratti di dimensioni sicuramente contenute rispetto a quelle a cui siamo abituati, non possono però essere ufficialmente inserite nella categoria di memorie low-profile. La mancanza di LED RGB, data la grande disponibilità sul mercato di banchi di RAM per configurazioni avanzate, equipaggiati con tale tecnologia, potrebbe essere un vantaggio e potrebbe indirizzare la scelta di chi è alla ricerca di componenti prestanti e poco appariscenti.

Zadak non ha rivelato per il momento né la disponibilità, né il prezzo di questa nuova serie Twist DDR4. Se siete interessati al prodotto, restate sulle nostre pagine per conoscere quando sarà possibile acquistarlo.