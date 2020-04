Zalman S4 Plus e S5, due nuovi case “best buy” in arrivo?

Zalman ha da poco rilasciato gli ultimi due nuovi nati della serie S, si tratta dello ZALMAN S5 (a sinistra) e S4 Plus (a destra). I due case si distinguono per più di qualche particolare: il primo è la presenza nel S5 del vetro temperato come pannello laterale, mentre l’S4 Plus offre “solo” un pannello in acrilico. Si tratta di due case mid tower alti circa 460mm e lunghi 400mm, S5 è leggermente più grande ma stiamo parlando di pochi millimetri. Il peso si attesta sui 5,8kg per S5, che scendono a 3,7kg per S4 Plus. Le vere differenze si trovano però all’interno del case, ma andiamo a vedere meglio di cosa stiamo parlando.

I case hanno entrambi un bel look, S4 Plus è più aggressivo mentre S5 rimane più sobrio, entrambi hanno ventole e strisce RGB che nell’S5 scendono dietro al pannello laterale creando una bella cornice RGB. Su S4 Plus invece la maggior parte della colorazione è data dalle 3 ventole RGB poste nella griglia frontale. Entrambi i case inoltre supportano schede madri da mini-ITX fino alle standard ATX.

Ma arriviamo al nocciolo e vediamo cosa offrono all’interno. S4 Plus è decisamente più modesto, con nessun aspetto particolare da evidenziare: 1 slot da 2.5” nella parte posteriore, 2 slot 3.5” di fianco all’alimentatore che ha una taglia massima di 180mm (un PSU ATX ci sta comodo comodo), dissipatori CPU fino a 160mm e schede grafiche lunghe fino a 315mm.

Stupisce però l’infinità di slot per le ventole disponibili: è possibile installare fino a 8 ventole da 120mm di cui 3 nel pannello frontale, 2 sopra alimentatore e HDD, una posteriore e due nel pannello superiore. Zalman include 3 ventole RGB con il case.Se proprio non vi piace il raffreddamento ad aria e siete fan sfegatati del liquido, sono anche disponibili 2 slot per radiatori fino a 240mm.

Passiamo ora all’S5. Qui le cose si fanno più interessanti: abbiamo 2 slot da 2.5” nella parte posteriore e 2 slot da 3.5” (compatibili anche con drive da 2.5”) di fianco all’alimentatore, che può avere un ingombro di 190mm. Se non vi bastassero questi 4 slot, ce ne sono altri due da 2.5” disponibili poco sotto la scheda grafica, che può essere lunga fino a 340 mm. Il dissipatore della CPU può invece raggiungere un’altezza di 163mm.

Anche qui possiamo installare fino a 8 ventole e sono disponibili due slot per i radiatori. Questa volta Zalman non si sbilancia e include solo 2 ventole di cui una RGB, ma con caratteristiche tecniche migliori rispetto a quelle incluse nel S4 Plus. Ricordiamo poi che l’S5 è disponibile anche in una versione bianca molto accattivante.

Oltre ai vantaggi che avete letto sopra, l’S5 ha anche una comodissima copertura nel retro, dietro cui organizzare i vostri cavi per ottenere una build pulita al massimo (o almeno nasconde il caos che regna nel vostro case). Peccato per il pannello frontale, che sebbene sia soddisfacente dal punto di vista del design lascia un po’ a desiderare per quanto riguarda le porte: offre infatti solamente 1 USB 3.0 e 2 USB 2.0, jack microfono e cuffie e pulsante di reset.

Il prezzo di listino dei di case si attesta sui 50€ (per S5 si sale a 60/70€), per ora Amazon li propone rispettivamente a 100 e 110€, speriamo che presto riportino il prezzo più vicino al prezzo di listino (intanto vi lasciamo qui il link). In conclusione lo Zalman S4 Plus e lo Zalman S5 sembrano essere davvero due buoni case, soprattutto l’S5 che se venduto davvero attorno ai 60€ può essere un’ottima scelta per molti. Secondo voi, il bel design e le funzionalità di questi case potrebbero permettergli di “detronizzare” i tanto amati NZXT? Ditecelo nei commenti.