Zephyrus Duo e Strix Scar, i nuovi portatili ROG svelati al CES 2021

Al CES 2021 Asus ROG ha annunciato la sua nuova gamma di computer portatili, che vedremo sul mercato nel corso del 2021 e che promette di soddisfare le esigenze di tutti i videogiocatori, specialmente coloro che sono alla ricerca delle massime prestazioni.

In un articolo dedicato vi abbiamo parlato di ROG Flow X13, ma ovviamente il 2 in 1 non è l’unica novità mostrata: la società ha svelato anche il ROG Zephyrus Duo 15 SE, nuova versione del modello visto lo scorso anno che introduce alcune novità.

La prima è il passaggio a un processore AMD, nello specifico il nuovo Ryzen 9 5900HX, accompagnato da una scheda grafica RTX 3080. Per quanto riguarda lo schermo sarà possibile scegliere tra un modello 4K 120Hz, con copertura 100% dello spazio Adobe RGB, oppure una variante FHD 300Hz, con tempo di risposta di 3ms e copertura 100% dello spazio sRGB. Entrambi i pannelli godono della certificazione Pantone e sfruttano la tecnologia Adaptive Sync per rimuovere fastidiosi artefatti grafici durante le sessioni di gioco.

La caratteristica principale del ROG Zephyrus Duo 15 SE rimane lo ScreenPad Plus, lo schermo secondario da 14,1” situato poco sopra la tastiera. Come sul modello precedente, il display si solleva quando apriamo il portatile, migliorando sia il raffreddamento della macchina sia la visibilità dello schermo stesso, che può essere usato per navigare sul web, leggere mail, usare app di messaggistica oppure gestire il proprio streaming mentre il gioco è in esecuzione sul display principale; quest’ultima funzionalità è ben integrata nel software XSplit Gamecaster, grazie alla partnership tra gli sviluppatori e Asus ROG.

Tra la novità rispetto alla versione 2020, sul nuovo ROG Zephyrus Duo 15 SE troviamo il nuovo sistema di raffreddamento Active Aerodynamic System Plus, riprogettato per poter gestire al meglio processori e GPU più potenti senza aumentare il rumore generato. L’aria entra dalla feritoia posta al disotto dello ScreenPad Plus e viene mossa dalle ventole Arc Flow, che migliorano il flusso d’aria del 13% rispetto alla scorsa generazione; cinque heatpipe in rame, quattro ampi dissipatori e un composto termico di metallo liquido completano un sistema di dissipazione del calore che promette di tenere a banda i componenti di ultima generazione anche nelle situazioni più impegnative.

Durante l’evento Asus ha presentato anche il nuovo ROG Strix SCAR 17, notebook gaming che potrà essere configurato con un processore AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 e fino a 64GB di RAM DDR4-3200. Come lo Zephyrus Duo, anche il nuovo ROG Strix SCAR 17 è equipaggiato con un sistema di dissipazione del calore rinnovato, progettato per raffreddare al meglio i componenti di nuova generazione e risultare al contempo ancor più silenzioso.

Si tratta di un laptop pensato per il mondo eSport, equipaggiato con il display per notebook più reattivo al mondo, dotato di risoluzione Full HD, una frequenza d’aggiornamento di ben 360Hz e un tempo di risposta di 3 ms. Sarà disponibile anche un’altra variante, con schermo a risoluzione WQHD e refresh rate di 165Hz. Entrambe le soluzioni supportano la tecnologia Adaptive Sync.

Il nuovo ROG Strix SCAR 17 offre una finitura opaca e il design è impreziosito da una striscia RGB posta nella parte frontale. Asus è riuscita a ridurre le cornici dello schermo e le dimensioni generali, rendendo il notebook il 7% più piccolo del modello precedente. Sul retro, in corrispondenza delle cerniere, è presente una placca sostituibile, che può essere facilmente stampata in 3D e personalizzata.

Il trackpad è l’85% più grande, così da permettere una navigazione più fluida. La novità più interessante per i videogiocatori è però la tastiera, dotata di switch opto-meccanici con corsa di 1,9mm e ritardo di rimbalzo azzerato, così da assicurare digitazioni praticamente istantanee.

La parte audio è affidata qui a quattro speaker e non manca il supporto alla tecnologia Dolby Atmos. Presente anche la cancellazione del rumore bidirezionale, che migliora la comunicazione durante il gioco, anche quando ci si trova in ambienti rumorosi.

Al momento non ci sono informazioni in merito all’arrivo sul mercato e ai prezzi dei nuovi ROG Strix SCAR 17 e ROG Zephyrus Duo 15 SE.