Zoom, questa nuova funzionalità non farà distrarre gli studenti

Zoom Video Communication, compagnia che realizza uno dei software per videoconferenze più usati al mondo, ha presentato una nuova funzionalità chiamata “Focus Mode”, pensata per ridurre eventuali distrazioni degli studenti durante le lezioni (come riportato da Engadget). Attivandola, infatti, l’insegnante avrà la possibilità di vedere tutti gli studenti, ma a ciascuno di loro verrà mostrato solo il feed del video di chi sta tenendo la lezione, in modo da non essere distratti dagli altri alunni. In seguito, l’insegnante potrà decidere di disattivare questa modalità per dare spazio alle voci di tutti durante le discussioni.

Credit: Zoom

La modalità “Focus Mode” è disponibile su qualsiasi client desktop di Zoom, comprese le versioni gratuite. Oltre che durante le lezioni, questa funzionalità potrebbe tornare utile anche nel corso delle riunioni di lavoro e di famiglia o, comunque, in tutti quei casi durante i quali è importante non distrarsi troppo. Oltre a vedere l’insegnante, gli studenti vedranno anche il proprio video ed eventuali presentazioni, insieme ai nomi degli altri studenti e alle loro reazioni tramite emoji. Disattivandola, gli studenti possono vedere tutti gli altri studenti.

Credit: Zoom

Sicuramente, Zoom ha lanciato questa modalità in vista del nuovo anno scolastico che, in tutto il mondo, potrebbe essere ancora una volta influenzato dall’andamento dei contagi inerenti alla pandemia di COVID-19 attualmente in corso, esacerbata dalla nuova variante Delta. Per migliorare il comfort e rendere più facile la vita agli studenti che dovranno seguire le lezioni a distanza, la compagnia ha pubblicato un interessante articolo nel quale fornisce cinque consigli ai genitori per preparare al meglio i propri figli alla didattica a distanza o mista.