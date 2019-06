Zotac porta al Computex tante “piccole” novità

Al Computex Zotac ha aggiornato la sua gamma di Mini PC, mostrando diverse novità. Presente anche una GTX 1650 low profile, ottima per chi ha poco spazio.

Qui a Taipei siamo stati allo stand di Zotac, per vedere quali novità l’azienda di Hong Kong avesse in serbo per il futuro. Tra schede video, PC gaming e workstation, la parola d’ordine sembra essere “mini”.

Zotac ha infatti portato al Computex 2019 una nuova versione low profile della GTX 1650, con design doppio slot ma decisamente piccola. Grazie alla sua compatezza risulta perfetta per i sistemi con pochissimo spazio, è lunga 174 mm ed è dotata di una porta DisplayPort, una HDMI e una DVI.

Passando ai PC completi dedicati al gaming, troviamo il nuovo Mek Mini, fratello minore del già noto Mek1. Si tratta anche in questo caso di un PC compatto ma che non rinuncia alle prestazioni, grazie al processore Intel Core i7-9700 e alla scheda video RTX 2070.

Il resto della configurazione prevede fino a 32 GB di RAM, Wi-Fi 802.11ac Killer, Bluetooth 5.0, doppia LAN Gigabit, SSD M.2 NVMe da 240 GB e HDD da 2 TB.

Non manca l’illuminazione RGB Spectra 2.0, direttamente integrata nella scocca, e una griglia presente da entrambi i lati che migliora l’areazione.

Per i creatori di contenuti Zotac ha creato i nuovi mini PC Magnus. Si tratta di prodotti desktop dalle dimensioni – anche in questo caso – molto ridotte, che utilizzano componenti progettati per notebook.

In fiera ne abbiamo visti due, Magnus EN52060V ed EN72070V. Nel primo troviamo un Intel Core i5-9300H e una RTX 2060 in formato MXM, mentre nel secondo abbiamo Intel Core i7-9750H e RTX 2070, sempre in formato MXM. Per quanto riguarda le CPU, Zotac non ha escluso la possibilità di vedere Magnus con processori di decima generazione.

In questi mini PC abbiamo la possibilità di inserire fino a 32 GB di RAM SO-DIMM, slot per SSD M.2 NVMe e per HDD o SSD da 2,5”. Non mancano Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 e Gigabit Ethernet.

Per i professionisti che hanno bisogno delle massime prestazioni Zotac ha pensato infine a QX3P5000, un mini PC con Intel Xeon E-2136 e Nvidia Quadro P5000 con 16 GB di memoria GDDR5.

Il mini PC offre 2 slot per RAM SO-DIMM fino a 2666 MHz in cui è possibile installare fino a 64 GB di memoria, uno spazio per SSD o HDD da 2,5” e un altro slot per SSD M.2 NVMe.

Troviamo anche uno slot per Intel Optane Memory, doppia LAN (Gigabit e Killer E3000 2,5G), Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 3, quattro porte HDMI 2.0 e sei porte USB 3.1 di cui una tipo C.