Amate i computer di piccole dimensioni ma ugualmente abbastanza potenti da svolgere anche i compiti più gravosi senza sforzi eccessivi? Se appartenete a questa categoria, sicuramente il nuovo ZBOX QTG7A4500 di ZOTAC catturerà la vostra attenzione. Come riportato dai colleghi di Lilliputing, il dispositivo sarà dotato di componentistica di alto livello, tra cui una scheda grafica NVIDIA RTX A4500 con 16GB di GDDR6, che lo trasforma in una vera e propria workstation in formato ridotto.

Il cuore di ZBOX QTG7A4500 è il processore Intel Core i7-11800H, dotato di otto core e sedici thread con un TDP di 45W, accompagnato da un massimo di 64GB di RAM DDR4-3200 grazie ai due slot SODIMM presenti sulla scheda madre, mentre per l’archiviazione è disponibile uno slot PCIe 3.0 x4. Generosa la quantità di porte di espansione, sia anteriori che posteriori, tra le quali troviamo un’utile Thunderbolt 4, oltre a USB 3.1 Gen 2 Type-A, doppio connettore Ethernet (1Gbit/s e 2,5Gb/s) e slot per schede SD. Non poteva, infine, di certo mancare una scheda di rete wireless con supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.

Fonte: ZOTAC

Ovviamente, la caratteristica che spicca di più in questo prodotto delle dimensioni di una Xbox Series S, è la scheda video NVIDIA RTX A45000, basata sull’architettura Ampere, che sfoggia 7.164 CUDA core, 56 RT core e 224 Tensor core, mentre la memoria a bordo è di 16GB GDDR6 (rispetto agli usuali 20GB) collegata a un bus a 320 bit.

Visti i componenti, speriamo che il sistema di dissipazione sia all’altezza del compito. Dovrebbe essere presente un generoso dissipatore con ventola, mentre dalle foto possiamo vedere la presenza di numerose prese d’aria su tutto il case, che sicuramente saranno fondamentali per avere temperature interne accettabili.

CPU Intel Core i7-11800H (8-core 2.3 GHz, fino a 4.6 GHz) RAM 2 x DDR4-3200/2933 SODIMM Slots (fino a 64GB) GPU NVIDIA RTX A4500 (16GB GDDR6 256-bit) Uscite video 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4a Archiviazione 1 x 2.5-inch SATA 6.0 Gbps HDD/SSD bay, 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 slot, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA SSD / Intel Optane memory slot I/O 1 x Thunderbolt 4 (data only), 5 x USB 3.1 GEN 2 Wi-Fi WiFi 6 AX1650 Bluetooth 5 Ethernet Gigabit Ethernet, 2.5Gb/s Ethernet OS Supportati Windows 11 / 10 (64-bit) Dimensioni 21,08×20,32×6,35 cm

Al momento, ZBOX non ha ancora fornito informazioni inerenti alla data d’uscita o prezzo del prodotto.