Zotac Magnus One, tanta potenza in uno spazio ridotto

Zotac ha annunciato il suo nuovo mini-PC Magnus One (ECM73070C), sistema compatto rivolto a utenti tradizionali e aziendali, videogiocatori e creatori di contenuti. Racchiuso in un case che misura 265,5x249x126 mm, Magnus One è equipaggiato con un processore Intel Core i7-10700, basato sull’architettura Comet Lake, che offre otto core e sedici thread. Il chip octa-core da 65W presenta un clock di base di 2,9GHz ed un incredibile boost clock di 4,8GHz. Zotac abbina il processore alla scheda grafica Zotac Gaming GeForce RTX 3070 per un’esperienza di gioco ottimale. Ad alimentare il tutto, troviamo un PSU da 500W 80 Plus Platinum.

Il mini-PC è dotato di due slot DDR4 SO-DIMM che supportano i moduli di memoria DDR4-2933 e DDR4-2666. Per impostazione predefinita, il Magnus One è dotato di 16GB di memoria, ma può essere espanso sino a 64 GB. Dal punto di vista dell’archiviazione, il mini-PC ha spazio per un disco rigido o SSD da 2,5 pollici, un SSD M.2 2280 e uno slot M.2 per unità Optane. La configurazione di base di Zotac include un SSD M.2 da 512 GB e un disco rigido da 2,5 pollici da 1TB.

Il Magnus One offre diverse uscite video con supporto per un massimo di quattro display contemporaneamente. Il mini-PC fornisce una porta HDMI 1.4 integrata, una HDMI 2.1 e fino a tre uscite DisplayPort 1.4a. Inoltre, sono presenti due porte Ethernet, una Gigabit standard e una 2,5 Gigabit Ethernet pilotata da un controller Killer Ethernet non specificato. Il mini-PC dispone anche di connettività Wi-Fi 6 insieme alla funzionalità Bluetooth 5.

Per quanto riguarda la connessione con le periferiche esterne, Magnus One dispone di quattro porte USB 3.1 e quattro USB 3.0, una delle quali è di tipo C. È presente anche un lettore di schede 3 in 1 per l’inserimento di schede microSD SD, SDHC o SDXC. Per ciò che concerne l’audio, viene offerto solo un jack da 3,5mm. Tuttavia, è possibile accedere all’audio a otto canali tramite la porta HDMI.

Zotac non ha ancora rivelato la disponibilità o il prezzo di Magnus One. Tuttavia, è già stata avvistato in pre-order presso uno store al prezzo di 1.899,99$.