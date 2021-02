Zotac supporta i miner con l’hastag #PcGaming

Ci risiamo, ad oltre sei mesi dall’inizio della “carestia” di GPU e CPU di fascia alta siamo ancora qui a lamentarci del fatto che i minatori di criptovalute stanno monopolizzando il mercato delle schede video da gaming.

Non fraintendetemi, io sto dalla vostra parte, è terribile che i gamer (o chi semplicemente necessita di assemblarsi un PC) non abbia la possibilità di acquistare una scheda video a prezzo di listino perché ci sono persone che ne hanno a centinaia e le utilizzano per il mining, tuttavia sembra che questo non dispiaccia ad alcuni particolari brand…

Se il vostro interesse era quello di acquistare un scheda video a marchio Zotac per giocare ai videogame, potreste rimanere alquanto delusi.

Non solo, come tutti gli altri produttori di scheda grafiche, l’azienda sta soffrendo la carenza di chip che ha colpito l’industria causando una mancanza di disponibilità dei prodotti sul mercato, ora Zotac ha deciso anche di pubblicizzare le proprie GPU mentre vengono utilizzate per minare criptovalute, a prima vista anche sbeffeggiando i gamer con gli hashtag #Gaming e #PcGaming.

Citando i colleghi di VideoCardz, “Sembra che Zotac voglia cambiare il proprio business diventando un fornitore per i miner“. Una frase forte ma che incarna lo stato d’animo dei consumatori, i quali sono obbligati ad attendere l’arrivo delle poche GPU che vengono rese disponibili con il contagocce solo per poi dover lottare con milioni di utenti nella loro stessa situazione o con i bot che acquistano i prodotti per gli scalper.

Il social media manager del profilo Twitter americano dell’azienda dovrebbe forse ripensare alla propria scelta di hashtag e al modo di pubblicizzare i prodotti da gaming, così facendo ha solamente fatto infuriare moltissimi potenziali clienti che probabilmente prenderanno nota di questo scivolone e magari opteranno per brand diversi in futuro.