ZOTAC ZBOX Inspire Studio, il mini-PC di fascia alta che stavate aspettando

ZOTAC ha presentato il primo mini-PC della sua linea di fascia alta pensata per i creator di contenuti. La prima apparizione di questa linea di prodotti risale a gennaio, durante il CES 2020, e finalmente il primo modello è disponibile all’acquisto.

L’azienda è riuscita a spremere il massimo delle prestazioni possibili in un design estremamente compatto, perfetto per quei professionisti che non vogliono ritrovarsi l’intera scrivania occupata da un PC assemblato in uno chassis di dimensioni esagerate.

Il case di colore bianco dello ZOTAC ZBOX Inspire SCF72060S, che sembra realizzato in plastica anche se non c’è conferma dell’azienda a riguardo, misura solamente 203 x 225 x 128 mm. Al suo interno trovano spazio una CPU Intel i7-9700 dotata di ben 8 core / 16 thread affiancato da un singolo banco SO-DIMM da 32GB di memoria RAM di tipo DDR4-2666, con un secondo slot disponibile per il raddoppio della capacità fino a 64GB.

Il comparto grafico è dato in carico alla GPU dedicata Nvidia RTX 2060 Super mentre per quanto riguarda lo storage è presente una SSD NVMe da 512GB ed un hard disk SATA da 2,5″ con 2TB di memoria. Tra i vari moduli disponibili per l’espansione, ZOTAC nomina uno slot M.2 per le unità Intel Optane fino a 80mm ed è integrato un lettore di schede SD, SDHC e SDXC. A bordo troviamo ovviamente Windows 10 64 bit in versione Pro.

ZOTAC non si è risparmiata nemmeno per quanto riguarda la connettività: presente un modulo Wi-Fi 6 AX1650 e Bluetooth 5.0 oltre che due porte Ethernet Gigabit. Sono presenti ben sei porte USB 3.1 di cui una Tipo-A e una Tipo-C nella parte frontale e le altre quattro nella parte posteriore. Nella parte frontale sono presenti anche i due jack riservati all’utilizzo di cuffie e microfono.

Lo ZBOX Inspire è alimentato da un PSU da soli 330W il che aiuta anche a contenere i costi in caso di adozioni di multiple unità all’interno dello stesso studio di professionisti, un risparmio che sicuramente va tenuto in considerazione.

Non sono ancora noti prezzi e disponibilità per il nostro territorio, in caso di ulteriori novità non mancheremo di aggiornarvi.