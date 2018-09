iLife V5S Pro, aspirapolvere e lavapavimenti robot a meno di 200 euro

iLife produce aspirapolveri robot a costo contenuto, e seppur i suoi modelli non possano essere paragonati direttamente con i prodotti di marche più blasonate, come Roomba o Neato, non tutti ricercano il massimo delle prestazioni o intelligenza in questo ambito. Se vi accontentate di prodotti dalle caratteristiche tecniche contenute, e dal prezzo molto più basso rispetto ai prodotti delle marche sopracitate, potreste rimanere soddisfatti.

iLife V5S Pro è un modello in grado non solo di aspirare la polvere, ma anche di lavare il pavimento, grazie a un serbatoio dell'acqua e un panno da collegare nella superficie inferiore del robot. Il design è quello classico, tondo, con un paraurti nella parte frontale che comunica al robot di aver urtato un ostacolo, e quindi di cambiare direzione. Due spazzole rotanti raccolgono la sporcizia e la spingono verso la bocchetta aspirapolvere, e nella confezione sono incluse due spazzole di ricambio, assieme a una spazzola lunga per la pulizia delle parti meccaniche.

Nonostante il prezzo contenuto di 199 euro (prezzo rilevato nel momento della recensione e acquistabile a questo link), è dotato di una base di ricarica dove il robot tornerà autonomamente quando le batterie saranno scariche. Ha anche un sensore che rileva l'altezza, così da evitare che caschi da una rampa di scale.

Il serbatoio per la polvere non è molto capiente, dopo due o tre sessioni di pulizia dovrete svuotarlo. Nella confezione sono inclusi due filtri per il serbatoio. Nel bordo del robot c'è il tasto di accensione e il connettore per ricaricare la batteria, potrete quindi usarlo sia con la basetta di ricarica, sia senza. Il telecomando supplisce alla mancanza di un'applicazione e permette di avviare la pulizia, ma anche e soprattutto pianificarla dopo aver impostateo l'ora corrente. Potrete anche usare le frecce per direzionarlo manualmente, una funzione non veramente utile, mentre è più interessante il comando di pulizia perimetrale e quello di pulizia massima, che abilita un movimento circolare concentrico in una specifica zona.

La capacità d'aspirazione è solo nella media, e come conseguenza positiva la rumorosità è limitata, pari a quella di un'aspirapolvere a bassa potenza. È anche possibile attivare una modalità d'aspirazione alla massima potenza, che rende il robot molto più rumoroso, con una capacità d'aspirazione superiore e una durata della batteria inferiore. Nella modalità standard è comunque più che sufficiente per pulire quotidianamente la casa con un buon risultato. Riesce anche a salire sui tappeti senza problemi, a patto che siano a fibre corte, altrimenti le spazzole rotanti si bloccheranno, ma questo comportamento è diffuso per qualsiasi robot moderno, anche i più costosi.

La modalità di lavaggio del pavimento non è particolarmente aggressiva, quindi riuscirà a rimuovere macchie fresche, mentre difficilmente rimuoverà macchie indurite dal tempo. Lo sfregamento del panno sulla superficie è delicato, e il pavimento risulterà solo leggermente umido.

Verdetto

Per 199 euro avrete un robot aspirapolvere in grado di tenere la vostra casa pulita. Non lo consigliamo per la modalità di lavaggio del pavimento, la cui resa è molto limitata. Il serbatoio non è molto capiente, dovrete ricordarvi di svuotarlo spesso. La qualità della pulizia è soddisfacente, ma inferiore rispetto ai modelli più costosi, che possono contare su sensori e un'intelligenza superiore, mentre questo prodotto iLife essenzialmente si muove in maniera casuale nella casa, cercando di abbinare alle azioni perimetrali spostamenti più ampi. È sempre consigliabile rimuovere gli ostacoli dalla stanza in cui vorrete impiegarlo.