Kingdom Hearts III, due golose edizioni speciali annunciate!

Square Enix gioca con i sentimenti - e con il portafogli - dei fan di Kingdom Hearts annunciando due edizioni speciali per il terzo attesissimo capitolo della saga. Edizioni che, come quella standard, debutteranno il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo aver colorato la conferenza Microsoft, Kingdom Hearts III è tornato a mostrarsi in occasione della conferneza E3 2018 di Square Enix. La nuova clip di gioco ci porta nuovamente a scoprire il mondo di Frozen, ma l'azienda dagli occhi a mandorla ci ha riservato qualche piccola novità come la presenza di Ratatouille. È stato presentato anche Xigbar, un membro dell'Organizzazione XIII che si aggiunge al parco di villain che Sora, Paperino e Pippo incontreranno nel corso della loro nuova avventura.

La portata principale di un menù già ricchissimo è però rappresentata dalle due edizioni speciali di Kingdom Hearts III che Square Enix ha svelato da pochissimi minuti. E che sono già prenotabili sul negozio virtuale della casa del Chocobo. La Deluxe Edition includerà, al prezzo di 89.99 euro, il gioco, una confezione steelbook esclusiva, un mini artbook con le illustrazioni di Tetsuya Nomura e una spilla da collezione; Kingdom Hearts III Deluxe Edition + Bring Arts Figures al costo di 229.99 euro offrirà invece tutti i contenuti della Deluxe Edition più un set esclusivo di statuette Bring Arts di Sora, Paperino e Pippo. Quest'ultima edizione è un'esclusiva dello store online di Square Enix.

Adesso diteci, quanto è aumentata la vostra salivazione?