10% di extra sconto su piccoli e grandi elettrodomestici da eBay

Oltre alle offerte degli Imperdibili di eBay, dove spiccava l’aspirapolvere Dyson a meno di 500€, vogliamo segnalarvi che sul portale fino al 2 maggio è possibile ottenere uno sconto extra del 10%, capace di farvi risparmiare fino a 55€ sui vostri acquisti! Grazie a questo codice sconto, infatti, potrete risparmiare su tanti elettrodomestici presenti sul portale, come quelli da cucina, per la cura della casa e persino strumenti essenziali nella manutenzione del giardino, insomma, una scelta molto ampia di prodotti, che potreste anche sfruttare in occasione di qualche regalo da fare per la Festa della Mamma.

Aderire all’iniziativa è molto semplice, infatti non dovrete fare altro che inserire il codice promozionale PROMOCASA21 nell’apposita sezione del carrello, ed il prezzo dei vostri acquisti verrà scontato. Come anticipato, l’importo massimo dello sconto che si può applicare alla spesa è pari a 55€, e può esser utilizzato una sola volta da ogni utente, e poiché rimangono ancora pochi giorni di validità della promozione, vi consigliamo di coglierla al volo!

Tante sono le occasioni che possono esser trovate sul portale, ma fra tutte vogliamo segnalarvi quella della macchinetta Lavazza EP Mini che anziché costare 164,00€, con questa iniziativa pagherete appena 84,60€! Dal design compatto, moderno e minimale, questa macchina del caffè si rivela una soluzione in grado di occupare uno spazio molto ridotto, e si rivela una scelta adatta sia per le casa che per l’ufficio.

Il funzionamento della macchina per caffè Lavazza EP Mini è molto semplice, infatti si basa sulla pressione di un solo tasto per avviare e fermare non appena si è raggiunta la quantità ottimale di bevanda erogata. Inoltre, per quanto riguarda il serbatoio d’acqua di Lavazza EP Mini, è integrato e può contenere fino a 750 cc di acqua, e nonostante sia integrato nella scocca del dispositivo si riempie facilmente.

La qualità del caffè erogato da Lavazza EP Mini è pari a quello che si può trovare al bar, ed in una manciata di secondi dall’attivazione sarete in grado di gustarvi un caffè eccezionale e dal gusto profondo, segno distintivo delle cialde Lavazza Espresso Point. Infine, oltre alla macchinetta del caffè, sono incluse ben 100 cialde Lavazza Espresso Point Crema e Gusto, per poter assaporare l’ottima qualità di Lavazza EP Mini dal primo istante.

Avrete capito che tanti sono gli articoli coinvolti in questa iniziativa di eBay, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, così da scoprire l’articolo perfetto per voi, in base alle vostre necessità. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su eBay, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno dell’evento dedicato

Codice : PROMOCASA21

: PROMOCASA21 Sconto : 10% off

: 10% off Sconto Massimo : 55€

: 55€ Utilizzi : 1 per ogni utente

: 1 per ogni utente Inizio : 26 aprile 2021 ore 9.00

: 26 aprile 2021 ore 9.00 Fine: 2 maggio 2021 ore 23.59

